CES 2024: Roborock stellt Saug-Wisch-Geräte Flexi Pro und Flexi Lite vor

Roborock hat auf der CES 2024 in Las Vegas die brandneuen Saug-Wisch-Kombigeräte Flexi Pro und Flexi Lite vorgestellt.

Mehr zur Roborocks Flexi-Serie

Neu auf dem EU-Markt sind die Handreinigungsgeräte Flexi Pro und Flexi Lite, leichte und flexible Lösungen zum gleichzeitigen Saugen und Wischen. Sie beseitigen nasse und trockene Verschmutzungen in einem einzigen Arbeitsgang. Eine Saugkraft von 17.000 Pa und die außergewöhnliche Reinigungsleistung gewährleisten Sauberkeit von Kante zu Kante. Der Clou: So ein Flexi kommt auch flach unter die Möbel und an schwer zugängliche Stellen. Die Roborock Flexi-Serie ist ideal für alle, die die Reinigung mit einem handgeführten Gerät bevorzugen, das selbst die schwierigsten Bereiche im Haushalt saugt und wischt. Die wichtigsten Merkmale sind:

Die FlatReach-Technologie ermöglicht es der Flexi-Serie, flach und unter niedrigen Möbeln zu reinigen.

Dabei werden Kanten und Ecken mit einem Rand von weniger als 1 mm gereinigt.

Die DirTect Smart Sensor-Technologie passt die Reinigungsleistung während der Reinigung und der Selbstreinigung entsprechend dem erkannten Verschmutzungsgrad an und sorgt so für ein umfassendes und zeitsparendes Reinigungserlebnis.

RevoBrush 2.0 mit dem Selbsttrocknungs- und Reinigungssystem für Nass- und Trockensauger von Roborock. Jetzt neu mit Warmwasserreinigung und Warmlufttrocknung.

SlideTech beim Flexi Pro – Räder mit smarter Rollunterstützung für eine leichtere Push-Pull-Bewegung.

– Räder mit smarter Rollunterstützung für eine leichtere Push-Pull-Bewegung. Integrierter Scheinwerfer, doppelte Kantenreinigung, App-Kompatibilität, Sprachwarnungen und vieles mehr.

Die Markteinführung ist für Mitte des Jahres geplant, und über die Preisgestaltung ist noch nichts bekannt.