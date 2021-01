CES 2021: Soundcore Liberty Air 2 Pro angekündigt (ab sofort erhältlich)

Soundcore enthüllte heute die nächste Generation seiner beliebten Liberty-True-Wireless-Ohrhörerlinie: den Soundcore Liberty Air 2 Pro, der mit fortschrittlicher aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenz und PureNote-Treibertechnologie ausgestattet ist. Das Vorgängermodell konnte ich schon testen – meine Eindrücke dazu findet ihr in meinem Test.

Für das tägliche Leben entworfen

Der Liberty Air 2 Pro wurde so konzipiert, dass er auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung hervorragend klingt. Um dies zu erreichen, entwickelten die Soundcore-Ingenieure die PureNote-Treibertechnologie, die zehn gehärtete Nanoschichten verwendet, um den 11-mm-Treiber in jedem Earbud zu bilden, der präzisen Klang und Klarheit bei allen Frequenzen bietet. Soundcore hat die Earbuds dann sowohl mit eingeschaltetem als auch mit ausgeschaltetem ANC abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Musik immer so klingt, wie es die Künstler ursprünglich beabsichtigt haben.

Multimode-ANC

Die neuen In-ears bieten BenutzerInnen die Möglichkeit, zwischen drei Modi zur Geräuschunterdrückung zu wechseln, darunter der Transportmodus, um tieffrequente Geräusche aus Flugzeugen, Zügen oder Stadtbussen auszublenden; der Außenmodus, der eine weniger starke ANC-Einstellung, aber eine größere Bandbreite verwendet, um beispielsweise Straßengeräusche auszublenden, und schließlich der Innenraummodus, der in erster Linie die mittleren Frequenzen reduziert, um dabei zu helfen, Stimmen auszublenden, die üblicherweise in einem Büro oder in einem Café vorkommen. Zusätzlich verfügt das Liberty Air 2 Pro über einen Transparenzmodus mit zwei verschiedenen Einstellungen:

Modus 1 ist für totale Transparenz, die hilft, alle Umgebungsgeräusche zu verbessern. Dies ist ideal für Läufer und Radfahrer, die Geräusche um sie herum auf einer Stadtstraße sicher hörenmüssen.

Modus 2 konzentriert sich darauf Stimmen in unmittelbarer Nähe zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Dieser Modus ist ideal für alle, die auf einen Flug oder einen Bus warten, aber dennoch Durchsagen hören müssen.

Individuelle Hörererfahrung

Mit der aktualisierten Soundcore App bietet der Liberty Air 2 Pro den NutzerInnen HearID 2.0, die nächste Generation der Audiofrequenzanpassung. Nach der Durchführung eines einfachen Hörtests mit den Ohrhörern stellten die In-ears den Klang für euch ein, um das bestmögliche Hörerlebnis zu gewährleisten. Neu in der Version 2.0 ist, dass ihr Änderungen an diesen individualisierten Audioeinstellungen vornehmen oder aus einem der voreingestellten Klangprofile wählen könnt.

Key Features:

PureNote Driver-Technologie mit 11-mm-Audiotreibern für präzisen Klang und Klarheit in allen Frequenzen.

Multi-Modus ANC mit Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen, je nach Situation und Vorlieben.

Zwei Transparenzmodi verbessern die Umgebung einschließlich Stimmen, ohne dass die Earbuds abgenommen werden müssen.

7-Stunden-Akkuleistung der Earbuds mit ausgeschaltetem ANC / 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC.

Kabellose Qi-Ladefunktion mit 26-Stunden-Akku bei ausgeschaltetem ANC / 21-Stunden-Akkubei eingeschaltetem ANC sowie smarter USB-C-Ladefunktion.

Schnellladetechnologie von Anker: 10 Minuten Ladezeit = 2 Stunden Spielzeit

Premium-Anrufqualität mit 6 integrierten Mikrofonen mit Uplink-Rauschunterdrückung zur Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

Benutzerdefinierbare Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Voreinstellungen für Wiedergabe / Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw.

Kompatibilität des Sprachassistenten mit Apple Siri, weitere beliebte Sprachassistenten werden schon sehr bald hinzugefügt.

Neun Sätze Silikon-Ohrstöpsel von XXXS bis XL und L + sorgen für einen guten Sitz.

Bluetooth-Version – 5.0

Wasserdichtigkeit – IPX4

Erhältlich in vier Farben: Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz

Größe der Earbuds – 37,33 x 22,10 x 23,11mm

Größe des Ladecases – 61,97 x 59,69 x 29,97mm

Gewicht eines Earbuds // Gewicht des Ladecases – 5,1g // 50,46g

Preis und Verfügbarkeit

Der Liberty Air 2 Pro ist ab heute in den vier Farben Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz zu einem UVP von 129,99 € bei Amazon.de und Soundcore.com erhältlich. Weitere Händler werden in den kommenden Wochen hinzukommen.