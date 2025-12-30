CD Projekt verkauft GOG.com, das „in sehr guten Händen bleibt“

CD Projekt hat seinen PC-Store GOG.com an seinen Mitbegründer Michał Kiciński verkauft. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!

CD Projekt veräußert GOG.com

GOG konzentriert sich auf DRM-freie digitale Spiele, einschließlich moderner Veröffentlichungen und der Erhaltung klassischer Spiele, und ist seit über 17 Jahren bei Witcher und Cyberpunk-Besitzer CD Projekt ansässig. Nun gab CD Projekt bekannt, dass sein Mitbegründer und Hauptaktionär Michał Kiciński 100 % der GOG-Aktien für 90,7 Millionen PLN (21,5 Mio. Euro) kauft. Im Rahmen des Deals haben CD Projekt und GOG eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet, die einen Plan zur Veröffentlichung der kommenden Spiele von CD Projekt Red auf der Plattform beinhaltet. Michał Nowakowski, gemeinsamer CEO von CD Projekt, sagte, der Verkauf würde es ihm ermöglichen, sich auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren, während GOG in „sehr guten Händen“ bleibt. „Da wir uns jetzt voll und ganz auf eine ehrgeizige Entwicklungs-Roadmap konzentrieren und unsere Franchises mit neuen hochwertigen Produkten erweitern, waren wir der Meinung, dass dies der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt war“, sagte er.

„GOG ist seit langem unabhängig. Jetzt geht es in sehr gute Hände – wir sind davon überzeugt, dass mit der Unterstützung von Michał Kiciński, einem der Mitbegründer von GOG, die Zukunft voller großartiger Projekte und Erfolge sein wird. Wir möchten uns bei dem GOG-Team für die jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit bedanken und wünschen ihnen alles Gute. Und der GOG-Community sage ich: „Bis dann“, denn unsere kommenden Veröffentlichungen werden natürlich auch auf GOG verfügbar sein.“ In seiner eigenen Erklärung sagte Kiciński, dass GOG weiterhin seine Werte „Freiheit, Unabhängigkeit und ein echtes Eigentumsgefühl“ wahren wird. Der Mitbegründer sagte, dass er in einem PC-Markt, der sich „weiter in Richtung obligatorischer Clients und geschlossener Ökosysteme bewegt“, glaubt, dass der Ansatz von GOG „relevanter denn je“ ist. „GOG bleibt der beste Ort auf dem Planeten, um The Witcher– und Cyberpunk-Spiele zu kaufen, sowohl bestehende als auch die neuen, auf die wir uns so sehr freuen“, sagte er.