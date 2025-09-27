Capcoms Pragmata erhält den nächsten Gameplay-Trailer
Capcom hat einen neuen Gameplay-Trailer für Pragmata veröffentlicht, aber es gibt nach wie vor kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum.
Über Pragmata
Capcom kündigte Pragmata – eine seltene Original-IP des Herausgebers, die am besten für Monster Hunter, Resident Evil, Street Fighter und auch Breath of Fire bekannt ist – im Juni 2020 an. Seitdem wurde es mehrmals verschoben, und es das Spiel soll aktuell im Jahr 2026 erscheinen. Wann genau, weiß aber noch niemand!
Trotz der Eröffnung seiner Capcom Online-Programmpräsentation von Tokyo Game Show mit einem neuen Gameplay-Trailer für das Spiel hat der Herausgeber also kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben, was bedeutet, dass sein vages „2026“-Veröffentlichungsfenster intakt bleibt. Der neue Pragmata-Trailer zeigt den Shelter, den Capcom als unsere Heimatbasis beschreibt, um unsere Fähigkeiten zu verbessern und freizuschalten und vieles mehr. Dort dürfen wir unser Arsenal aufbauen und uns auf das vorbereite, was uns auf der Mondforschungsstation erwartet.“ Der Trailer zeigt auch die Protagonisten Hugh und Diana, die sich in den Kampf einlassen und es mit der einzigartigen rätselbasierten Angriffsmechanik des Spiels gegen einen Feind aufnehmen.