Capcoms Pragmata erhält den nächsten Gameplay-Trailer

Capcom hat einen neuen Gameplay-Trailer für Pragmata veröffentlicht, aber es gibt nach wie vor kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum.

Über Pragmata

Capcom kündigte Pragmata – eine seltene Original-IP des Herausgebers, die am besten für Monster Hunter, Resident Evil, Street Fighter und auch Breath of Fire bekannt ist – im Juni 2020 an. Seitdem wurde es mehrmals verschoben, und es das Spiel soll aktuell im Jahr 2026 erscheinen. Wann genau, weiß aber noch niemand!