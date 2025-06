Sci-Fi-Action-Adventure Pragmata erscheint 2026 (+First Contact-Trailer)

Capcom hat angekündigt, dass PRAGMATA im Jahr 2026 für PS5, Xbox Series und PC über Steam erscheinen wird und passend dazu einen neuen Trailer im Rahmen der gestringen PlayStation State of Play veröffentlicht. Der neue Trailer stellt das überirdische Setting und die spielbaren Charaktere vor und gewährt Einblicke in das einzigartige, actiongeladene Gameplay. Viel Spaß damit!

Was erwartet euch in Pragmata?

Das Game spielt in einer Vision der nahen Zukunft und entführt die Spielenden auf den Mond. Nach einer zufälligen Begegnung an Bord einer Mondforschungsstation, scheinbar ohne Lebenszeichen, geraten der Raumfahrer Hugh und die Androidin Diana ins Fadenkreuz einer feindlichen KI, die die Station kontrolliert. Gestrandet und umzingelt von Feinden können sie nur gemeinsam hoffen zu überleben. Während Hugh und Diana keine andere Wahl haben, als ihre Kräfte für eine Rückkehr zur Erde bündeln, müssen sie sich auf ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten verlassen, um die zahlreichen Hindernisse auf ihrem Weg zu überwinden. In diesem Einzelspieler-Abenteuer übernehmen die Spielenden die Kontrolle über beide Charaktere – und zwar gleichzeitig. Das Herzstück des Spiels ist das Hacking, das die Kämpfe mit einem für PRAGMATA einzigartigen Sinn für Strategie und Spannung bereichert.