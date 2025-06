Capcom zeigt Resident Evil Requiem: Mehr Grusel als zuvor?

Capcom sagt, dass Resident Evil Requiem, der neunte Teil der angesehenen Horrorserie, „eine kühne Entwicklung für das Franchise“ markiert.

Über Resident Evil Reqiuem

Requiem lässt euch in die Haut von Grace Ashcroft schlüpfen, die Tochter von Alyssa aus Resident Evil Outbreak, einer FBI-Analystin, die eine Reihe mysteriöser Todesfälle in Raccoon City untersucht, fast ein Jahrzehnt nachdem sie bei den Ereignissen von Resident Evil 3 bombardiert wurde. Es gibt die Annahme, dass Grace vielleicht nicht die einzige Figur in RER ist, und das stimmt mit Capcoms Kommentaren überein, dass es „eine Rückkehr zu echtem Survival-Horror… verschmolzen mit Action“ beinhalten wird. Laut Regisseur Koshi Nakanishi (Resident Evil 7) hat Grace im Gegensatz zu früheren Resident Evil-Protagonisten wenig Kampferfahrung, was bedeutet, dass wir dabei zusehen werden, wie sie im Laufe des Spiels lernt und wächst. Das Game sieht wie ein vertrauter Nachfolger der Spiele RE7 und Village aus, wobei Ashcroft in einer Art gotischem Krankenhaus gefangen ist. Während wir weiter durch die dunken beleuchteten Korridore schreiten, mit flackernden Lichtern, die beunruhigende Schatten über die Umgebung werfen, ist es klar, dass sich Requiem zumindest in diesem Abschnitt wirklich wie der traditionelle Überlebenshorror anfühlt, der uns versprochen wurde.

Die Spannung baut sich immer weiter auf, während Grace mit verschlossenen Türen und leeren Sicherungskästen herumfummelt, und es ist bemerkenswert, wie beängstigend sich die Sequenz anfühlt, obwohl man in fast zehn Minuten keinem Feind begegnet ist. Dann gibt es einen Blick auf ein Monster im Spiel. Die Kreatur löst eine Verfolgungsjagd in einer Sequenz aus, die an Begegnungen mit Mr. X und Lady Dimitrescu erinnert, obwohl es so scheint, dass dieses KI-Monster eleganter und dynamischer agiert als alle zuvor. Der Regisseur des Spiels sagt, er möchte, dass Requiem mehr „unvorhersehbaren Horror“ bietet, und als Ashley es zurück zu den hellen Lichtern eines sicheren Raums schafft, fällt die Spannung spürbar ab. Es stellt sich heraus, dass mindestens eine der „kühnen Entwicklungen“ von Resident Evil Requiem darin besteht, dass das Spiel sowohl in der ersten als auch in der dritten Person gespielt werden kann. Es sieht genauso gut aus, wie man es von einem klassischen Resident Evil-Titel erwarten würde. Ich gehe davon aus, dass noch mehr bedeutende Enthüllungen kommen werden, aber fürs erste legt Resident Evil Requiem einen starken Start hin.