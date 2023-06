Capcom bringt ein letztes Monster Hunter Rise: Sunbreak-Event

Capcom wird nächste Woche das letzte digitale Monster Hunter Rise: Sunbreak-Event veranstalten. Lest hier mehr!

Über Sunbreak

Capcom fordert die Spieler auf, beim Stream einzuschalten, um herauszufinden, was im Bonus-Update kommt, gefolgt von einem Entwickler-Roundtable. Am 7. Juni ist es so weit, dann beginnt die digitale Show. Sunbreak, eine große kostenpflichtige Erweiterung zu Monster Hunter Rise, wurde im Juni 2022 für PC und Switch veröffentlicht und fügte neue Rüstungen, Monster, Quests, Story-Elemente, Waffen und einen schwierigeren Master-Rang hinzu. Es brachte auch die Palamute, einen neuen tierischen Begleiter, der über die Karte oder in die Schlacht geritten werden kann. Wirebugs wurden ebenfalls eingeführt und werden verwendet, um die Welt zu durchqueren und ausgewählte Monster zu reiten.