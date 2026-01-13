Call of Duty auf Nintendo Switch 2 wird demnächst Realität

Die Nachricht von Call of Duty-Spielen auf Nintendo Switch 2 könnte unmittelbar bevorstehen. Danke, Microsoft!

Mehr zu Call of Duty auf Switch

Das kommt vom X-Benutzer Reality, der kürzlich ein Call of Duty-Update genauestens untersucht hat und behauptet, neuen Code gefunden zu haben, der sich auf Nintendo-Plattformen bezieht. Im Abschnitt PlatformFamily, der bestehende Einträge wie SONY, STEAM, MICROSOFT und UBICONNECT (einige Activision-Spiele wurden letzten Monat zu Ubisoft+ Premium hinzugefügt), ist Berichten zufolge ein neuer Eintrag namens NINTENDO. Es fügt auch einen neuen Eintrag zum Abschnitt PlatformFamilyToAccountType hinzu und fügt ’na‘ (Nintendo-Konto) zu bestehenden Einträgen wie ‚xbl‘, ‚psn‘ und ’steam‘ hinzu. Die Realität deutete darauf hin, dass die Hinzufügung von Nintendo zum Code des Spiels darauf hindeutet, dass eine Ankündigung „unmittelbar bevorstehend“ ist, vielleicht während einer Präsentation, die neue Spiele ankündigt. Obwohl es fast sicher ist, dass solche Spiele auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein werden, ist nicht bekannt, ob Microsoft versuchen wird, die Serie auf die ursprüngliche Switch zu bringen.

Xbox veranstaltet am Donnerstag, den 22. Januar, ein Developer Direct 26-Event, bei dem es neue Einblicke auf Forza Horizon 6, Fable und Beast of Reincarnation (das neue Spiel vom Pokémon-Studio Game Freak) zeigt. Seitdem wurde jedoch behauptet, dass während des Developer Direct ein geheimes viertes Spiel enthüllt wird, was darauf hindeutet, dass während der Präsentation andere Ankündigungen gemacht werden könnten. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass Xbox es verwenden wird, um Call of Duty für Switch 2 anzukündigen. Alternativ kann die Ankündigung während einer Nintendo Direct-Präsentation erfolgen. Während derzeit noch keine offiziell angekündigt wurde, fand die letzte große Direct im September statt, was bedeutet, dass bald ein weiteres Event angekündigt werden könnte. Im Februar 2023 unterzeichnete Microsoft eine „verbindliche 10-jährige Rechtsvereinbarung“, um Call of Duty auf Nintendo-Plattformen zu bringen, mit „voller Funktions- und Inhaltsparität“ und zukünftigen Spielen.