Cairn (PC, PS5) erscheint am 29. Januar 2026

Überleben beim Klettern: Mit Cairn kommt ein Game zwischen Ruhe und Stress, ein Griff nach dem anderen. Was kann das 30-Euro-Spiel?

Über Cairn

Wir beobachten das kommende Kletterspiel Cairn seit mehreren Monaten, ebenso wie die vielen Leute, die die Demo bereits genossen haben – die auf Steam eine beeindruckende Bewertung von 99 Prozent hat. Im September hat der Entwickler The Game Bakers das geplante Debüt des Spiels für 2025 verschoben, um etwas mehr Zeit für den Feinschliff zu bekommmen. Nun hat das Team einen neuen Trailer veröffentlicht, der das überarbeitete Startdatum für das Projekt ankündigt. Cairn wird am 29. Januar 2026 für Steam und PlayStation 5 für 29,99 Euro erhältlich sein.

Die Game Bakers haben eine solide Erfolgsbilanz bei Indie-Juwelen, oft mit einem starken, einzigartigen Gefühl von Ort und Charakter. Das Überlebensklettern scheint ein ausgezeichnetes neues Thema für das Team hinter den bisherigen eindrucksvollen Spielen zu sein, darunter Haven und Furi. Cairn fängt die Intensität ein, sich einen Berg hinaufzuwinden und zeichnet ein psychologisches Porträt der Menschen, die sich dieser mentalen und körperlichen Herausforderung stellen. Und wenn ihr meint, dass das grundlegende Gameplay nicht schwierig genug ist, wird es auch einen kostenlosen Solo-Modus geben, in dem ihr ganz ohne Seile klettern dürft.