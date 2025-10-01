Cairn hängt in den Seilen, wird auf Frühjahr 2026 verschoben

Das Überlebenskletterspiel Cairn wurde auf das erste Quartal 2026 verschoben, denn das Entwicklungsstudio The Game Bakers braucht noch mehr Zeit.

Zu Cairn

Die Verzögerung passiert, damit das Team mehr Zeit für „Optimierung, Debuggen und Polieren“ aufwenden kann. Kreativdirektor Emeric Thoa sagte, dass „es nach 5 Jahren Arbeit keinen Sinn macht, es zu überstürzen“, da „wir stolz auf das Spiel sein wollen, das wir starten“. Verzögerungen machen nie Spaß, aber sie sind viel besser als der Kauf eines kaputten Spiels beim Start. Das Studio hatte zuvor ein Veröffentlichungsdatum für den 5. November dieses Jahres angekündigt. Es gibt noch kein tatsächliches Erscheinungsdatum, aber das Spiel kommt immer noch sowohl für PC als auch für PS5. Es gibt eine Demo, die 600.000 Spieler auf beiden Plattformen angehäuft hat.