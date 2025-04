Breath of Fire 4 lebt dank GOG und Capcom weiter

GOG und Capcom haben die PC-Version vom RPG-Epos Breath of Fire IV via GOG.com für 9,99 Euro veröffentlicht. Ein Fest für Fans!

Über Breath of Fire 4

Breath of Fire IV wurde erstmals am 27. April 2000 für PlayStation veröffentlicht, gefolgt von PC am 30. Mai 2003. In einer weit entfernten Welt schweben zwei Kontinente, getrennt durch ein riesiges Sumpfland. Für Jahrhunderte gab es keinen Kontakt zwischen den beiden Kontinenten, weil Schiffe nicht über die Weite segeln konnten. Als der historische erste Kontakt zwischen den beiden Mächten hergestellt wurde, brach dann ein Krieg aus. Nach langen und kostspieligen Kämpfen zwischen dem Fou-Imperium im Westen und einer Allianz von Ländern im Osten erschöpften beide Seiten ihre ganze Stärke und Ressourcen. Da es keine andere Alternative gab, einigten sich die beiden Mächte auf einen Waffenstillstand.

Nur ein Jahr später verschwand Prinzessin Elena. Sie war im Osten von Stadt zu Stadt gereist, hatte Schlachtfelder erkundet und Kriegsveteranen besucht. Ihre Spur verschwand in einer kleinen Stadt in der Nähe der Frontlinie. Niemand wusste, wo sie war. Die östliche Allianz wollte vermeiden, eine große Armee an die Front zu schicken. Ein solcher Schritt wäre ein politischer Fehler, der den Waffenstillstand durchbrach und Feindseligkeiten schürte. Es wurde unmöglich, eine groß angelegte Suche nach Elena durchzuführen. Die Zeit verging… ohne Anzeichen der Prinzessin. Elenas Schwester, Prinzessin Nina, hat sich endlich entschieden. Sie macht sich auf den Weg, um ihre Schwester zu suchen – allein.

Verbesserungen