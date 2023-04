Boutiquehotel Walliserhof: Active Lifestyle in den Bergen

Auf 1.050 Metern Seehöhe, im wildromantischen Brandnertal, liegt das architektonisch innovative und edle Boutiquehotel Walliserhof. Hier gehen Tradition und Moderne Hand in Hand, das sich in der Philosophie des Hauses „Ganzheitlichkeit, Natürlichkeit und Ehrlichkeit” widerspiegelt. Vorarlberger Handwerk im Vintage-Look, beeindruckende Eyecatcher, hochwertige Naturmaterialien und die Verwendung von Ökostrom machen das Hotel zu einer Wohlfühloase im Fengshui- Stil. Bodenständig und doch modern, vom Norden inspiriert und traditionell verwurzelt, dafür ist der Walliserhof bekannt.

Mit seinen 100 exklusiv ausgestatteten Designzimmern in drei Gebäuden, glänzt das Hotel mit exquisiter Ausstattung und charmantem Dekor. Während die traditionell im Vintage-Look eingerichteten Scesa Zimmer im Stammhaus, mit einer Größe von 18 bis 40 qm, als idealer Platz für Paare, aber auch Familien gelten, bieten die 55 bis 70 qm großen Suiten im Suitenhaus Wohnraum auf höchstem Niveau. Im Einklang mit der Natur, mit Bergblick-Badewanne, Sauna, Glasloggia, natürlichen Holzböden und Widum mit Kamin wird Wohfühlatmosphäre garantiert. Die 20 bis 37 qm großen Zimmer im Walliser Boutique Hotel zeigen eine Kombination aus lässigem Lifestyle und Naturbewusstsein. Mit einer Belegung von 2 bis 5 Personen sind sie überaus komfortabel und modern ausgestattet und versprühen liebevolles Flair.

Abschalten und einmal nichts tun wird im Walliserhof groß geschrieben. Im Gletscher Spa zur Ruhe finden, sich einen wohltuenden Saunaaufguss gönnen, im Dampfbad entschlacken, in den fantastischen Indoor-Pool eintauchen oder mit der Familie das Alm Spa genießen – die belebende Wellnessoase im Hotel bietet vielfältige Entspannungsmomente für Groß und Klein. Samstags kann beim exklusiven Midnight Spa, bei stimmungsvoller Musik und köstlichen Drinks am Lagerfeuer, mit Blick in den erleuchteten Alvierbach, relaxt werden. Fitnessbegeisterten steht ein modern ausgestatteter Fitnessraum zum Kraft tanken und auspowern zur Verfügung. Im Vintage Ballsaal wird bei Yoga Geist und Seele gestärkt, mit Blick auf die traumhafte Vorarlberger Bergwelt.

Der hauseigene Hofgarten mit Outdoorkino macht einen Aufenthalt im Walliserhof zu einem unvergesslichen Erlebnis. Kulinarische Spezialitäten, wie das Hochsitz-Langschläferfrühtück, hausgemachte Pasta, eine 24 h geköchelte Rindssauce und Waffeln à la carte – Im Boutiquehotel wird vom Slow-Food-Teller in der Farbwelt des Restaurants bis zu nachhaltiger Haubenküche alles geboten. Der Abend kann in der Scesabar gemütlich am Kamin seinen Ausklang finden. Die Detailverliebtheit, Lebensfreude und das Verantwortungsbewusstsein des Hotels machen es zum idealen Platz als Hochzeitslocation, um in den in den Bergen unbeschwert und romantisch zu feiern.

Im sportlichen Hotel herrscht ganzjährig Aktivsaison. Der Bikepark Brandnertal mit seinen 30 Kilometer Trails, acht neuen Strecken, vier Bahnen und zwei Bike Shops bietet Spaß und Action auf zwei Rädern. Egal wie hoch die Gipfel sind, wie steil der Downhill-Trail ist, das Montafon-Brandnertal gilt als Bikeparadies für Mountainbiker, Downhiller und Endurofreaks. Selten findet man so viele naturbelassene Downhillstrecken mit Sprüngen, Wurzelpassagen, Obstacles und Drops. Freerider finden auf den Single Trails mit Northshores, Tables, Wall Rides und anderen Obstacles Adrenalin pur, während die kurvenreichen und schnellen Flow Trails für Endurobikes durch die wildromantische Natur des Brandnertals führen. Der hoteleigene Bike-Verleih und 2 ausgebildete Bike-Guides machen einen Radurlaub zu einem komfortablen Erlebnis.