Borderlands 4: Neues Update soll die größten Themen beseitigen

Borderlands 4-Entwickler Gearbox Software hat bestätigt, dass sein bevorstehendes Update mit Fehlerbehebungen nun endlich eintrudeln wird.

Zum Borderlands 4-Update

Die Aufgabe ist klar: die meistvermurksten Builds des Looter-Shooters in das Schattenreich verbannen und jede Menge Bugs beseitigen. Gearbox erkannte die sogenannten „unbeabsichtigten Interaktionen“ an, auf die sich bestimmte kaputte Borderlands 4-Builds seit dem Launch verlassen, aber erst Anfang dieses Monats gab Kreativdirektor Graeme Timmins den Fans eine Woche im Voraus bekannt, dass die Entwickler das endlich reparierten. Aus „diese Woche“ sind jetzt jedoch zwei geworden, da der Patch auf Anfang dieser Woche verschoben wurde.

Nun wartet man weiter, aber jetzt ist alles auf Schiene und zum Glück wird sich das sehr bald ändern. In Anerkennung der Tatsache, dass der Patch sein neues Startfenster auf Twitter bekommen hat, schreibt der offizielle Borderlands-Account: „Schön, dass Sie sich auf das Update freuen! Wir haben ein paar Dinge, die wir gerade aufräumen, und es wird mit dem Horrors of Kairos-Mini-Event ausgerollt. Wir können es kaum erwarten, dass Sie sehen, was wir gebraut haben.“ Vielleicht löst es ja einige Probleme, die den Titel seit seinem Start geplagt haben?