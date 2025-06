Blood Message angekündigt: Zwischen Uncharted und Assassin’s Creed

NetEase, das chinesische Videospielunternehmen, das Marvel Rivals und Bungie’s Destiny: Rising veröffentlicht hat, hat Blood Message angekündigt.

Über Blood Message

Es ist ein storygetriebenes Third-Person-Action-Adventure-Spiel und dürfte voll unser Ding sein: Die Geschichte spielt in den letzten Jahren der Tang-Dynastie, die von 618 bis 907 das kaiserliche China regierte. In Blood Message übernehmen die Spielenden die Kontrolle über einen namenlosen Boten und seinen Sohn, „um eine Botschaft zu überbringen, die das Schicksal ihrer vom Krieg zerrissenen Heimat birgt“. Wir müssen durch trostlose Wüsten und die weite Wildnis Ost- und Zentralasiens reisen. Der Trailer zeigt den Boten und seinen Sohn, wie er gegen Feinde in der Wüste kämpft, Lawinen überlebt, mit mysteriösen Charakteren arbeitet und alte Artefakte entdeckt. Es zeigt auch die filmischen Zwischensequenzen, Stealth- und Überlebensmechaniken des Spiels sowie die Landschaften, die wir erwarten können.

„Wir leiten die Spielenden mit Blood Message in eine neue Generation von High Adventure ein“, sagte Zhipeng Hu, Lead Producer und NetEase Executive Vice President. „Als unser erstes vollständig auf Einzelspieler ausgerichtetes Erlebnis von NetEase Games sind wir nach zwei Jahrzehnten tiefem Engagement für die Spieleindustrie bereit, Spielern auf der ganzen Welt ein wirklich episches und filmisches Erlebnis zu bieten.“ NetEase hat noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber Blood Message wird für Konsolen und PC verfügbar sein. Die Ankündigung des Spiels zeigt, dass chinesische Entwickler immer mehr Vorstöße in den AAA-Bereich machen. Black Myth: Wukong, das weithin als das erste AAA-Spiel aus China gilt, wurde ursprünglich letztes Jahr veröffentlicht und wird im August auf der Xbox verfügbar sein.