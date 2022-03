Blizzard zeigt bald neue Erweiterungen für World of Warcraft und Hearthstone

Blizzard hat Pläne angekündigt, die Zukunft von Warcraft zu enthüllen. Zu diesen Plänen gehören Hearthstone, ein Warcraft-Spiel für Mobilgeräte, World of Warcraft und mehr!

Mehr über das Blizzard-Event

Am 15. März wird das Hearthstone-Team die erste von drei für das Jahr geplanten Erweiterungen detailliert beschreiben. In diesem Jahr wird es auch Kernsatzänderungen geben, auf die sich das Team nach der Erweiterungsoffenbarung vertiefen wird. Die spannendste Ankündigung von Blizzard ist definitiv ein Warcraft-Handyspiel. Dies wird das erste Warcraft-Game sein, das für Mobilgeräte entwickelt wurde (wir berichteten). Was uns dabei erwartet, ist leider noch nicht bekannt. Blizzard wird im Mai eine richtige Enthüllung für Warcraft auf dem Handy planen. Das Warcraft-Mobile Game könnte in mehrere Richtungen gehen. Es ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich, dass es ein MMO ist, aber wir werden es nicht wissen, bis wir uns der Enthüllung im Mai nähern.

Da war ja dann auch noch World of Warcraft: Fans dürfen sich freuen, denn Blizzard wird am 19. April ein Event für die nächste Erweiterung von World of Warcraft abhalten. Alle paar Jahre kommt also nach wie vor eine große kostenpflichtige Erweiterung, die eure Levelgrenze erhöht, mehr Mechaniken und Dungeons vorstellt, die Story vorantreibt und noch vieles mehr. Abgesehen davon wird Diablo Immortal hoffentlich dieses Jahr an der mobilen Front von Blizzard veröffentlicht. Ich denke mal, dass wir im Laufe dieses Jahres mehr zu ohnehin allen Titeln (hey, Overwatch 2) erfahren werden. Was wünscht ihr euch von einem Warcraft-Handyspiel – beziehungsweise, was erwartet ihr euch zu sehen?