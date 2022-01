Bleach ab sofort vollständig auf Crunchyroll zu sehen

Gute Nachrichten für die Fans von Ichigo Kurusaki – ab sofort ist auf Crunchyroll die Serie Bleach vollständig zu sehen. Die ersten 205 Episoden in der deutschen Synchronfassung, sowie 366 Episoden in Originalsprache mit deutschen Untertiteln, wobei die Episoden im OmU allen Fans kostenfrei zur Verfügung stehen. Premium-Nutzer:innen können sich zudem die synchronisierten Episoden sowie die Filme Bleach Movie 1: Memories of Nobody und Bleach Movie 2: The Diamond Dust Rebellion jeweils in beiden Sprachfassungen ansehen.

Worum geht’s in der Serie?

Der 15-jährige Schüler Ichigo Kurosaki kann seit seiner Kindheit Geister sehen. Doch damit nicht genug: Als er die Shinigami Rukia trifft, wird sein Leben noch einmal gehörig auf den Kopf gestellt. Während eines Kampfes in der Menschenwelt ist Rukia gezwungen, ihre Kräfte auf Ichigo zu übertragen, um ihrer beider Leben zu retten. Dank der neu gewonnenen spirituellen Kräfte entdeckt Ichigo seine wahre Berufung: die Lebenden wie die Toten um alles in der Welt vor dem Bösen zu beschützen.

Unseren Test der ersten Box, die von Kazé Deutschland veröffentlicht wurde, findet ihr hier.