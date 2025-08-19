Black Myth: Zhong Kui – Neues Spiel von den Wukong Machern

Das nächste Kapitel der Black-Myth-Saga

Entwicklerstudio Game Science hat im Rahmen der Gamescom sein nächstes großes Projekt enthüllt: Black Myth: Zhong Kui. Nach dem gigantischen Erfolg von Black Myth: Wukong erwartet Fans entgegen der Gerüchte kein DLC oder Add-On, sondern ein völlig neuer Teil der Reihe. Damit wird deutlich: Die ambitionierte Spieleschmiede plant langfristig ein ganzes Universum rund um die chinesische Mythologie aufzubauen.

Im Zentrum steht diesmal Zhong Kui, eine legendäre Figur aus alten Sagen, bekannt als unermüdlicher Dämonenjäger und Richter über Geister. In Mythen wandelt er zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt – eine perfekte Grundlage für coole Gameplay-Elemente. Wie schon bei Wukong setzt Game Science erneut auf ein Singleplayer-Erlebnis, das mit packendem Kampfsystem und starker Storytelling-Präsenz überzeugen soll.

Spieler:innen dürfen sich also wieder auf intensive Kämpfe, atmosphärische Schauplätze und Begegnungen mit übernatürlichen Wesen freuen – diesmal jedoch aus einer völlig neuen Perspektive. Mit Black Myth: Zhong Kui zeichnet sich ab, dass Game Science nicht nur an den Erfolg von Wukong anknüpfen, sondern eine ganze Reihe mythologischer Abenteuer erschaffen möchte und weitere mythische Helden ins Rampenlicht holt.

Ein Releasedatum oder konkrete Plattformdetails wurden bislang nicht genannt. Sicher ist nur: Der Titel befindet sich in Entwicklung und markiert den Beginn eines neuen ambitionierten Abenteuers. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Schon der erste Teaser Trailer vermittelt eine eindrucksvolle Stimmung und sorgt für große Vorfreude. Auch wenn bislang kein Gameplay gezeigt wurde, ist die Erwartungshaltung nach dem Erfolg von Wukong enorm.