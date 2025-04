Tides of Annihilation zeigt beeindruckendes Gameplay

Tides of Annihilation verspricht ein spektakuläres Abenteuer zu werden in dem wir an der Seite spektraler Ritter kämpfen, ein zerstörtes London erkunden und die Geheimnisse einer von Artus‘ Legenden inspirierten Welt entdecken. Das Action-Spiel wurde im Februar während der PlayStation State of Play in großem Ausmaß vorgestellt, mit einem epischen Trailer und verheißungsvollem Gameplay:

Tides of Annihilation: epische Action & hohe Ambition

Inspiriert von den Sagen um König Artus, entführt uns das Spiel in ein zerstörtes London und bietet ein einzigartiges Kampferlebnis. In Tides of Annihilation übernehmen wir die Rolle von Gwendolyn, die eine mysteriöse Macht in sich trägt: Sie kann spektrale Ritter beschwören, die ihr im Kampf zur Seite stehen. Jeder Ritter übernimmt eine besondere Rolle – von Verteidigung bis zu mächtigen Angriffskombinationen. Im Laufe des Spiels wird man verschiedene legendäre Ritter treffen, die alle individuelle Fähigkeiten und Stärken mitbringen. Das Zusammenspiel zwischen Gwendolyn und ihren Geisterrittern sorgt für dynamisch statische Gefechte.

Zwischen Moderne und Magie

Auf der von Artus‘ Legenden inspirierten Reise sammeln wir Hinweise und Splitter des legendären, heiligen Grals, während wir das Geheimnis der mysteriöse Invasion lüftet. Tides of Annihilation zeigt London als gewaltiges, verzweigtes Schlachtfeld wo verfallene Wolkenkratzer auf mittelalterliche Burgruinen treffen. Das Spiel kombiniert zwei Welten:

Im modernen London erkunden wir bekannte Wahrzeichen, die von der übernatürlichen Invasion gezeichnet sind.

Eine mittelalterliche Fantasy-Welt lässt uns in eine Welt voller mythischer Kreaturen und uralter Magie eintauchen.

Gigantische Ritter als lebendige Herausforderungen

Ein weiteres Highlight von Tides of Annihilation sind gigantische Ritter, die „Greater London“ durchstreifen. Diese kolossalen Wesen sind nicht nur imposante Erscheinungen, sondern auch zentrale Gameplay-Elemente in den linearen Leveln. Diese Kolosse versetzten mich, ähnlich wie in Shadow of the Colossus, ins Staunen und können wahrscheinlich genauso episch bezwungen werden. Im Trailer sieht man schon wie Gwendolyn mithilfe eines Drachen gegen diese Riesen in den Kampf zieht: