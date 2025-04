Bis zum 11. Mai auf den Narwal Freo Z10 Ultra 200,- Euro sparen!

Der Narwal Freo Z10 Ultra hebt die alltägliche Haushaltsreinigung auf ein neues Level: 18.000 Pa Saugkraft, smarte Partikeldetektion und eine Anti-Tangle-Bürste entfernen auch hartnäckigsten Schmutz problemlos. Wir berichteten bereits darüber!

200 Euro gespart beim Freo Z10 Ultra

Der clevere Alltagshelfer beseitigt selbst hartnäckigen Schmutz an schwer zu erreichenden Stellen – dank EdgeReach Mopp-Technologie, die jede Ecke und Kante zuverlässig säubert. Haustiere, Spielzeug und mal die ein oder andere Kiste stehen lassen? Kein Problem! Die adaptive KI erkennt über 200 Objekte und passt die Reinigungsstrategie in Echtzeit an. Damit agiert der Freo Z10 Ultra schnell sowie vollautomatisch. Viel zu tun und wenig Zeit? Maximale Sauberkeit und minimaler Aufwand stehen bei Narwal im Fokus.

Passend dazu sorgt die Heißwasser-Moppwäsche (bis 75 °C) für hygienische Reinigung, während die Station mit antibakteriellem System bis zu 120 Tage ohne Entleerung auskommt Um den Launch des Narwal Freo Z10 Ultra gebührend zu feiern, gibt es ein exklusives Launch-Angebot von Narwal: Bis zu 200 Euro Rabatt, das bringt die Kosten auf 1.099,- Euro herunter! Ihr seht also, bis zum 11. Mai kann beim Kauf des Narwal Freo Z10 Ultra auf narwal.com deutlich gespart werden.