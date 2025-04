Narwal präsentiert den Freo Z10 Ultra, ein Rundum-Sorglos-Saugroboter-Paket

Narwal, eine Top-Staubsaugermarke mit Sitz in China, präsentiert mit dem Narwal Freo Z10 Ultra einen starken und intelligenten Saug-Wisch-Roboter der Zukunft.

Über den Narwal Freo Z10 Ultra

Vollgepackt mit innovativer Technologie und fortschrittlicher künstlicher Intelligenz erledigt der Freo Z10 Ultra nicht nur jegliche Reinigungsarbeiten, sondern passt sich auch flexibel den verschiedensten Haushaltsumgebungen an. Das Flaggschiff-Modell vereint höchste Saugkraft, intelligent angepasste perfektionierte Reinigungssysteme (adaptive Reinigung) und vollautomatisierte Funktionen, für ein Mehr an Freizeit und Gelassenheit. Der Narwal Freo Z10 Ultra ist mit saugstarken 18.000 Pa ein Turbo-Sauger, der jede Art von Schmutzpartikel mühelos beseitigt. Die ausgeklügelte Partikeldetektion und spezielle Sensorik lässt den Haushaltshelfer selbst kleinste Staubpartikel erkennen – so wird garantiert nichts übersehen! Vor dem Entleeren in der Station wird jeglicher Schmutz getrocknet, damit unangenehme Gerüche erst gar nicht entstehen.

Für eine zuverlässige Beseitigung selbst schwierigster Arten von Schmutz, wie beispielsweise (Tier-)Haaren hat Narwal eine clevere Lösung: Die dynamische Anti-Tangle-Seitenbürste schwebt über dem Boden und verhindert so, dass sich Haare im System verheddern. Haarknäule? Nein, danke! Schmutz weg? Aber sicher! Auch die Nassreinigung übernimmt dieses Haushaltswunder mühelos und sorgt für Tiefensauberkeit bis in alle Ecken. Dank der dreieckigen EdgeReach™ Mopp-Verlängerung hat hartnäckiger Schmutz auch in schwer zugänglichen Ecken und Kanten keine Chance. Saubere Ergebnisse auch bei hartnäckigen Flecken liefert der Freo Z10 Ultra durch die Nassreinigung mit 8 N konstantem Abwärtsdruck. So bietet das Gerät flexible Reinigung in Echtzeit, und zudem auch adaptive Reinigungsstrategien.

So clever, so saugstark

Egal ob Haustiere, Spielzeug oder eingetrocknete Flecken auf dem Boden – der Narwal Freo Z10 Ultra reinigt nicht nur gründlich, sondern wird auch bei jeder Fahrt besser. Der intelligente Tiefenreinigungsexperte passt sich genau allen Gegebenheiten um ihn herum an und weiß, wo er vielleicht noch ein zweites Mal ans Werk gehen muss. Das neueste NarMind Pro Autonome System und die integrierte Dual-Kamera- samt Dual-Chip-Reinigungsarchitektur machen den Sauger zur KI-Reinigungsmaschine, die genau die Umgebung erfasst und die Reinigungsstrategie in Echtzeit optimiert. Mit einer beeindruckenden Präzision von 5 Millimetern und einer Rechenleistung von 4 TOPS (Tera Operations per Second) erkennt der Freo Z10 Ultra über 200 Objekte und beseitigt zuverlässig jede Art von Dreck – ohne unerwünschte Kollisionen mit Gegenständen oder Haustieren. Damit das ganze Zuhause sauber und frisch bleibt, sorgt das Adaptive DeepClean-System für eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden, selbst wenn diese schwierige Verschmutzungen aufweisen.

Mit dem Narwal Freo Z10 Ultra kommt nach der Arbeit nur noch Entspannung, denn mit dem innovativen Saug-Wisch-Roboter ist Sauberkeit garantiert. Das KI-Helferlein lässt sich dank Sprachassistent besonders benutzerfreundlich steuern. Über 30 Sprachbefehle machen die alltäglichen Reinigungsaufgaben zum Kinderspiel. Die Technologie dafür befindet sich komplett im Gerät, Daten werden nicht ins Internet übertragen. Hygienische Sauberkeit wird bei Narwal großgeschrieben: Die AI-Adaptive Heißwasser-Moppwäsche wäscht die Mopps mit 45 bis 75°C heißem Wasser, basierend auf ihrem festgestellten Verschmutzungsgrad. So haben Keime und schlechte Gerüche keine Chance und die Reinigungsleistung bleibt konstant gründlich. Die innovative Absaugstation ist antibakteriell gehalten und muss erst nach 120 Tagen geleert werden. Der Narwal Freo Z10 Ultra ist ab sofort zu einem Verkaufspreis von 1.299,- Euro vorbestellbar. Wer früh dran ist, erhält ein besonders umfangreiches Zubehör-Paket. Auf der Narwal-Website gibt es ab dem Marktstart am 21. April bis zum 11. Mai 2025 einen 200 Euro-Rabatt zum Launch.