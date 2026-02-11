Bis zu 64 Spieler online in Marvel Tokon: Fighting Souls

Neue Infos zum Superhelden-Kampfspiel von PlayStation und Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls, sind online erschienen.

Mehr zu Marvel Tokon: Fighting Souls

Diese Informationen kommen vor einem geplanten State of Play-Event in dieser Woche. Am Montag tauchten kurz neue Details über das Kampfspiel auf Tokons Steam-Seite auf, bevor sie entfernt (und von Resetera archiviert) wurden, einschließlich der Bestätigung eines 20-Figuren-Kaders und eines Einzelspielermodus. Laut Seitentext wird Marvel Tokon: Fighting Souls Online-Lobbys mit 64 Spielern bieten und ein PlayStation-Konto auf dem PC erfordern. „Wählen Sie aus einer erweiternden Liste von 20 ikonischen Marvel-Charakteren beim Start, die jeweils in einem kühnen neuen Anime-inspirierten Kunststil und Mitgliedern ihrer eigenen einzigartigen Teams von ebenso beeindruckenden Helden und Schurken dargestellt werden“, heißt es auf der Seite. „Experimentieren Sie mit Teamzusammensetzungen, um neue Kombinationen, Synergien und Strategien zu entdecken. Kämpfen Sie sich durch dynamische Stages, die auf ikonischen Orten des Marvel-Universums basieren.

„Einige von ihnen bieten zudem interaktive Bühnenübergänge, es wird also niemals langweilig werden. Kämpfen ist sowohl eindringlich als auch intuitiv, mit einer Reihe einzigartiger Bewegungssets, Kombinationen und Strategien, die es zu meistern gibt. Einstellbare Bedienelemente, sowohl traditionelle als auch schnelle Eingänge sowie einfache Kettenkombinationen machen das Tauchen zum Kinderspiel. Stellen Sie sich einem Freund vor Ort oder schließen Sie sich dem Kampf mit bis zu 64 Spielern in der Online-Lobby an, einschließlich Standard-VS-Modi. Tauchen Sie außerdem mit dem Einzelspieler-Episodenmodus tief in jedes Team ein, um mehr über Teamdynamik und Überlieferung zu erfahren.“ Marvel Tokon: Fighting Souls wurde im letzten Sommer angekündigt, wird 2026 veröffentlicht und zeigt Marvel-Superhelden im japanischen Kunststil. Das Spiel wird von PlayStation XDEV in Zusammenarbeit mit Arc System Works entwickelt.