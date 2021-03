Biomutant Trailer inklusive Action-Szenen veröffentlicht

THQ Nordic gab vor kurzem den geplanten Releasezeitpunkt von Biomutant bekannt (wir berichteten). Nun bekommen wir auch nach und nach Biomutant Trailer inklusive Action Sequenzen zu Gesicht.

Im unten verlinkten Teaser bekommen wir einen weiteren Einblick darin, was uns in den Kämpfen so alles erwarten wird. Den Möglichkeiten sind dabei anscheinend keine Grenzen gesetzt. Ein Fokus im Game wird wahrscheinlich auch auf den verschiedenen Klassen liegen. Ein Goodie gibt es übrigens auch noch für die eifrigen Vorbesteller unter euch. Den Mercenary – also die Söldner-Klasse – ergattert ihr, wenn ihr euch den Titel vor dem Release am 25. Mai 2021 zulegt.