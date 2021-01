THQ enthüllt Biomutant Releasetermin

Es ist endlich soweit – nach einigen Gerüchten, dass der Titel noch im ersten Quartal kommen könnte, enthüllte THQ Nordic den Biomutant Releasetermin. Demnach geht das abgedrehte Open-World-Rollenspiel am 25.5.2021 für PC, Xbox One und PS4 an den Start.

Biomutant ist ein postapokalyptisches Wung-Fu-RPG in einer offenen Welt mit einem einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem, welches euch Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen kombinieren lässt. Wir konnten das Game bereits auf der gamescom 2017 spielen und verraten euch in unserem Preview, was wir von dem Spiel halten.