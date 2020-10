Bildergalerie zu Kingdom Hearts Melody of Memory: Demo ab heute online

Heute erscheint die Demo zu Kingdom Hearts Melody of Memory. Um euch die Wartezeit zu versüßen, gibt es hier Screenshots für euch!

Über Kingdom Hearts Melody of Memory

In meinem Test der Demo ging ich auf die einzelnen Aspekte des Games bereits ein. Kurz zusammengefasst: In Kingdom Hearts Melody of Memory erwartet euch ein klassisches Rhythmus-Game. Wer schon einmal Guitar Hero oder ähnliche Ableger gespielt hat, weiß im Grunde schon genau, was hier läuft! Eure drei Protagonisten – in der Demo sind dies Sora, Donald und Goofy – laufen auf festgelegten Pfaden einen Kurs entlang. Jeder Level hat ein anderes Musikstück als Spielthema, und im Takt zu dieser Musik müsst ihr Knöpfe drücken.

Anstatt allerdings simpel nur die Tastenkombinationen anzuzeigen, lauft ihr in Kingdom Hearts Melody of Memory altbekannten Feinden entgegen. So macht ihr im Takt den verschiedenen Gegnern wie Herzlosen und Niemanden den Garaus. Je nach Rhythmus-Genauigkeit werdet ihr mit Einblendungen wie „Super“, aber auch mit Punkten entlohnt. Macht ihr Fehler, verliert ihr ein paar eurer Trefferpunkte – wer bis zum Ende des Titels überlebt, hat den Level geschafft! Square Enix war so freundlich und hat uns Bildmaterial zur Verfügung gestellt, das wir an dieser Stelle mit euch teilen möchten. Viel Spaß!