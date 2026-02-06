Bethesda kündigt The Elder Scrolls-Highlights für Nintendo Switch 2 an

Im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct gab es spannende Neuigkeiten für alle Rollenspiel-Fans unter euch – Bethesda Game Studios hat offiziell die Veröffentlichung von zwei Titeln der legendären Elder Scrolls Reihe für die Nintendo Switch 2 angekündigt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Besonders hervorzuheben ist dabei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Später in diesem Jahr könnt ihr zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole nach Cyrodiil reisen. In Zusammenarbeit mit Virtuos wurde dieser Klassiker umfassend modernisiert. Ihr dürft euch auf verbessertes Gameplay und eine fantastische Grafik freuen, bei der viele Details wie das Levelsystem, die Charaktererstellung und die Kampfanimationen sorgfältig überarbeitet wurden. Das Spiel wird zunächst digital erscheinen, eine physische Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Zudem gibt es Neuigkeiten für alle Sammler:innen unter euch, die die Welt von Himmelsrand lieber im Regal stehen haben. Die The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, die bereits digital verfügbar ist, erhält am 28. April 2026 eine physische Edition in Form eines Codes in der Verpackung. Diese Version nutzt die Hardware der Nintendo Switch 2 mit verbesserter Auflösung und Bewegungssteuerung voll aus und enthält exklusive Inhalte aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ihr könnt euch also darauf freuen, die epischen Abenteuer mit moderner Technik neu zu erleben.