Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 12. Mai 2026 für Switch 2
Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct hat MachineGames den 12. Mai 2026 als Erscheinungsdatum von Indiana Jones und der Große Kreis für Nintendo Switch 2 enthüllt.
Was erwartet euch?
Dieses preisgekrönte kinoreife Action-Adventure lädt Spieler:innen ein, in die Stiefel des legendären Abenteurers zu schlüpfen und eine authentische Indiana Jones-Geschichte zu erleben, die im Jahre 1937 zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ihren Anfang nimmt.
Die Abenteurer:innen setzen Indys Peitsche und seinen Grips ein, um eine erzählerische Welt voller Abenteuer, packender Action und kniffliger Rätsel zu erkunden. Durch die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch 2 tauchen Spieler:innen noch tiefer ins Geschehen ein, während sie schleichen, kämpfen und Rätsel lösen, um überall auf der Welt finsteren Mächten die Stirn zu bieten.
Das Spiel kann ab sofort im Handel auf physischer Softwarekarte oder digital im Nintendo eShop vorbestellt werden. Die Fans haben die Wahl, wie sie ihre Expedition beginnen wollen. Der Story-DLC Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen wird ab dem 12. Mai ebenfalls digital für Nintendo Switch 2 verfügbar sein.
Darüber hinaus erscheint aus dem Hause Bethesda Fallout 4, Skyrim und The Elder Scrolls IV für die Switch 2.