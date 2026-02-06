Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 12. Mai 2026 für Switch 2

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct hat MachineGames den 12. Mai 2026 als Erscheinungsdatum von Indiana Jones und der Große Kreis für Nintendo Switch 2 enthüllt.

Was erwartet euch?

Dieses preisgekrönte kinoreife Action-Adventure lädt Spieler:innen ein, in die Stiefel des legendären Abenteurers zu schlüpfen und eine authentische Indiana Jones-Geschichte zu erleben, die im Jahre 1937 zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ihren Anfang nimmt.

Die Abenteurer:innen setzen Indys Peitsche und seinen Grips ein, um eine erzählerische Welt voller Abenteuer, packender Action und kniffliger Rätsel zu erkunden. Durch die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch 2 tauchen Spieler:innen noch tiefer ins Geschehen ein, während sie schleichen, kämpfen und Rätsel lösen, um überall auf der Welt finsteren Mächten die Stirn zu bieten.