Berghof St. Johann: Sommerurlaub für alle Generationen im Salzburger Land

Ein gelungener Familienurlaub zeichnet sich oft dadurch aus, dass er sich eben nicht wie ein durchgetakteter Organisationsmarathon anfühlt. Im Berghof in St. Johann im Pongau wird genau diese Leichtigkeit zum Prinzip: Hier treffen kurze Wege auf alpine Erlebnisse, die sowohl Kinder als auch Erwachsene abholen.

Zwischen Geisterberg und Kletterwand

Die Lage direkt gegenüber der Talstation der Alpendorf-Gondelbahn macht es euch leicht: Ihr könnt ohne Umwege in das Abenteuer am Geisterberg starten. Dort warten über 40 Spielstationen auf euch, die über kinderwagentaugliche Wege erreichbar sind. Während die Kleineren in den Themenwelten der Erd- und Wassergeister versinken, dürfen die älteren Kinder und Jugendlichen am Drachis Klettersteig ihren Mut beweisen. Gesichert am Stahlseil geht es eine 40 Meter hohe Felswand hinauf – ein echtes Gipfelerlebnis für alle, die eine sportliche Herausforderung suchen.

Naturphänomene hautnah erleben

Nur einen Katzensprung entfernt zeigt sich die Natur von ihrer gewaltigen Seite. In der Liechtensteinklamm wandert ihr durch eine der tiefsten Schluchten der Alpen. Ein besonderes Highlight ist die Wendeltreppe „Helix“, auf der ihr 30 Meter tief in das Innere des Gesteins hinabsteigt, umgeben von feinem Sprühnebel und tosenden Wassermassen. Es ist ein faszinierender Kontrast zum spielerischen Treiben am Berg, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Entspannung auf zwei Ebenen

Nach den Aktivitäten am Berg findet ihr im Hotel die nötige Ruhe – und zwar genau so, wie es für euch am besten passt. Der 2.000 m² große Naturgarten ist das Zentrum für Familien. Hier könnt ihr zwischen Außenpool, Wasserrutsche und Liegewiese wechseln, während die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben.

Sucht ihr hingegen bewusste Stille, dürft ihr den Rooftop Spa nutzen. Dieser Bereich ist exklusiv für Erwachsene reserviert. Im 14 Meter langen Infinity Pool schwimmt ihr dem Panorama entgegen oder nutzt die Panoramasauna und die weitläufige Dachterrasse als Rückzugsort. Für die Betreuung der Jüngsten ist ebenfalls gesorgt: Der Kids Club bietet abwechslungsreiche Programme für Kinder ab drei Jahren an, sodass ihr euch ohne schlechtes Gewissen eine Auszeit im Wellnessbereich oder beim Yoga gönnen könnt.

Wohnkomfort mit Weitblick

Damit das Miteinander entspannt bleibt, braucht es Platz. Die Familien-Suiten sind so gestaltet, dass ihr getrennte Schlafbereiche und hochwertige Materialien vorfindet. Je nach Anspruch könnt ihr zwischen verschiedenen Kategorien wählen – von der Suite mit privater Sauna bis hin zur großzügigen 80 m² Variante. So habt ihr immer den nötigen Freiraum, um den Tag gemeinsam auf dem Balkon mit Blick auf die Gipfel ausklingen zu lassen.