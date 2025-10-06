Battlefield 6: 120 fps nun auch offiziell bestätigt – und mehr!

Anfang dieser Woche enthüllte der Verlag Electronic Arts die Liste der Inhalte für Battlefield 6 Staffel 1. Aber nun ist noch mehr aufgetaucht!

Zu Battlefield 6

Die Fans erhalten neue Karten, Waffen, Modi und mehr, mit einem kontinuierlichen Release bis Dezember, um 2025 gebührend zu beenden. Das ist aber noch nicht alles, denn es scheint, dass es Überraschungen auf dem Weg geben könnte, die nicht in der Roadmap von Staffel 1 enthalten sind. Eine davon ist „Covert Operations“, was im Rahmen der Pläne nach der Veröffentlichung von Battlefield 6 noch nie erwähnt wurde. Battlefield 6 wird am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. In einer E-Mail an bestehende EA-Kontomitglieder wird erwähnt, dass ein Teil der kostenlosen Post-Launch-Inhalte für die erste Staffel von Battlefield 6 „neue Karten, Modi, Waffen und verdeckte Operationen“ enthält. Während verdeckte Operationen wie ein neuer Spielmodus klingen, könnte sie sich sehr gut auf tägliche/wöchentliche oder saisonale Missionen beziehen, die wir während des Spielens durchführen können. Dazu gehören Aufgaben wie die Wiederbelebung von X Teamkollegen, die als Support-Klasse spielen, die Beschädigung oder Zerstörung von X Anzahl von Fahrzeugen als Ingenieur und so weiter.

Das ist es, was wir davon ausgehen, aber es könnte sehr gut etwas ganz anderes sein. Die Inhaltsenthüllung von Staffel 1 skizziert bereits eine Menge Dinge, aber es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass EA einige als Überraschungsinhalte für Spieler ausgelassen hat. Einer davon beinhaltet den Battle Royale-Modus, der Gerüchten zufolge am 28. Oktober, dem gleichen Tag, an dem Staffel 1 beginnt, veröffentlicht werden soll. Dann gibt es noch die Info, dass die Konsolenversionen im Leistungsmodus bis zu 120 Bilder pro Sekunde ausführen können. Es sagt nicht, dass es nur für die PS5 Pro ist, sondern es erwähnt es nur beiläufig in einer Marketing-Aussendung. Basierend auf dem, was EA offiziell enthüllt hat, können die Basis-PS5 und Xbox Series X bis zu 80fps erreichen. Es wurde jedoch berichtet, dass die PS5 Pro-Version 120 fps erreicht, wenn auch nicht konsistent. In der Marketing-E-Mail wird erwähnt, dass 120fps für alle Konsolenversionen verfügbar sind, da sie die PS5 Pro nicht angibt. Hier sind die offiziellen Bildrate und Auflösungsspezifikationen über EA!

Offizielle Tech-Infos von EA