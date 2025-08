Battlefield 6: Alle Infos zum neuesten Action-Kracher von EA

Zum Preis: Die Standard-Edition für PC ( hier geht’s übrigens zu den PC-Anforderungen ) startet bei 69,99 Euro, Konsolen kosten 79,99 Euro. Eine teurere „Phantom Edition“ ist mit Zusatzinhalten erhältlich. Trotz immer wieder aufkeimenden Diskussionen plant EA vorerst keine Preiserhöhung über dieses Niveau hinaus. Die Entwickler versprechen eine Kombination aus neuen Features und beliebten Gameplay-Mechaniken der Reihe. Der Multiplayer-Modus von Battlefield 6 bietet eine gelungene Mischung aus bekannten Spielmodi und frischen Ideen, die sowohl Fans der Serie als auch Neueinsteiger ansprechen dürften. Neben den klassischen Formaten wie Conquest, Breakthrough, Rush und Team Deathmatch sind erstmals auch Modi wie Squad Deathmatch, Domination, King of the Hill und Escalation vorhanden.

Klassen und Spielgefühl

Das Klassen-System wurde grundlegend überarbeitet: Wir wählen aus den vier Hauptklassen Assault, Engineer, Support und Recon, die nun zusätzliche Tiefe durch Spezialisierungen, eigene Gadgets und einzigartige Eigenschaften bieten. Besonders interessant ist das neue Trainingssystem, das es ermöglicht, während eines Matches neue Fähigkeiten freizuschalten – etwa verbesserte Mobilität, Drohneneinsätze oder taktische Vorteile im Squad-Verbund. Dieses Fortschrittssystem verleiht dem Teamplay mehr Dynamik, auch weil das Zusammenspiel deutlich gestärkt wurde. So können verwundete Teammitglieder nun in Deckung gezogen werden, bevor man sie heilt. Die Zerstörungsphysik im neuen Teil erreicht ein nie dagewesenes Niveau: Gebäude stürzen dynamisch und situationsbedingt ein, Granateneinschläge reißen Wände auf und erschaffen realistische Rauchschwaden.

Diese Elemente tragen zu einem intensiven, chaotischen und sinnlich beeindruckenden Schlachtfeldgefühl bei – ganz im Sinne der Serie, aber auf technischem Next-Gen-Niveau. Atmosphärisch überzeugen auch die neuen Schlachtfelder: Die Karten reichen von urbanen Gefechten in den engen Gassen Kairos oder einem riesigen Bauprojekt in New York bis hin zu offenen Arealen für kombiniertem Einsatz von Infanterie und Fahrzeugen. Jede Map verfolgt einen eigenen taktischen Ansatz, was zu mehr Experimentierfreude und Abwechslung im Matchverlauf führt. Besonders umfangreich fällt auch der überarbeitete Portal-Modus aus. Inspiriert von Community-Ansätzen wie Halo’s Forge, erlaubt dieser Editor die freie Gestaltung eigener Spielmodi und Karten – inklusive klassischer Elemente aus vorherigen Battlefield-Teilen. Die kreative Freiheit soll laut DICE langfristige Motivation fördern. Klingt klasse!