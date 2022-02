Baldur’s Gate 3 bekommt Barbaren-Klasse und taktischeren Kampf

Während der Live-Show von Panel From Hell: 5th Edition kündigte Larian den siebten großen Patch von Baldur’s Gate 3 an, Absolute Frenzy. Mit von der Partie: Die Barbaren-Klasse!

Über Patch 7 von Baldur’s Gate 3

Der Patch begrüßt die Ankunft der spielbaren Barbarenklasse und die Einführung und improvisierte Waffen sowie viele andere Ergänzungen, Änderungen und Korrekturen, die das Spiel weiter auf den Weg in Richtung 1.0 bringen. Patch 7 fügt eine Nebel-Kriegsmechanik hinzu, die unerforschte Räume verdeckt, Anpassungen an Dunkelsicht und Hell-Dunkel-Erkennung vornimmt und vieles mehr. Weiters fügt der Patch auch die Barbarenklasse hinzu, wie oben erwähnt, und viele Änderungen und Ergänzungen, die von der Gemeinschaft heiß erwartet werden. Die vollständigen Patchnotes sind ziemlich lang und bieten einen tieferen Einblick in das, was sich geändert hat, aber im Trailer findet ihr einige Highlights.