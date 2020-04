Bad Boys for Life ab 28.5.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die das Kinocomeback von Mike Lowrey und Marcus Burnett in Bad Boys for Life verpasst haben – Sony Pictures veröffentlicht den dritten Teil der Actionreihe am 28.5.2020 auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray.

Worum geht’s?

Draufgänger Mike Lowrey (Will Smith) und sein Partner Marcus Burnett (Martin Lawrence) stehen immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor zur Weißglut. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will. Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrig bleibt, als Jagd auf dessen Angreifer (Jacob Scipio) zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt.