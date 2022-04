Back 4 Blood Terrortunnel Launch-Trailer läutet das Release am 12.4.2022 ein

Turtle Rock Studios und Warner Bros. Games veröffentlichen den Back 4 Blood Terrortunnel Launch-Trailer, in dem die neuen herunterladbaren Inhalte des Terrortunnel DLCs vorgestellt werden. Der DLC erscheint am 12. April 2022.

Der Trailer rückt zwei neue spielbare Cleaner ins Rampenlicht, die in dieser Erweiterung hinzugefügt werden: Die Feuerwehrfrau Sharice, die mit ihrer Axt umzugehen weiß und über starke defensive Fähigkeiten verfügt, sowie Heng, ein Restaurateur, der den Infizierten vor allem mit seinem Messer zur Gefahr wird. Das Video ermöglicht zudem einen detaillierten Blick auf die neue PvE-Koop-Aktivität „Infiziertennester“, in denen Teams von bis zu vier Freundinnen und Freunden die weitläufigen Tiefen von sieben Gebieten voller Infizierter erkunden müssen, die sich in labyrinthartigen Tunneln unter Evansburgh erstrecken. Um sich exklusive Belohnungen verdienen zu können, müssen Spielerinnen und Spieler die gefährlichen neuen Verzerrten Infizierten ausmanövrieren, zu denen unter anderem die Urchin, die Schredder und die auf Schaden spezialisierten Ripper gehören. Diese neuen Varianten der Infizierten sind auch im PvP-Schwarm-Modus spielbar.