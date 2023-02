Back 4 Blood: Keine weiteren Inhalte mehr von Turtle Rock Studios

Das Entwicklerstudio Turtle Rock Studios hat angekündigt, dass es in Zukunft keine weiteren Inhalte mehr für das Spiel produzieren wird.

Bye, Back 4 Blood

In aller Kürze wird die Entwicklung nach der Veröffentlichung des von Warner Games veröffentlichten Koop-Shooters beendet. In einer auf seiner Website veröffentlichten Nachricht behauptete das Studio, es habe nicht die Ressourcen, um weiterhin Inhalte für Back 4 Blood zu erstellen, während es sich gleichzeitig auf die Erstellung seines nächsten, unangekündigten Spiels konzentrierte. “Turtle Rock Studios ist eigentlich ziemlich klein für ein Studio, das AAA-Spiele macht”, schrieb es. “Wir haben nicht genug Leute, um weiter an Inhalten für das Game zu arbeiten, während wir ein weiteres Spiel starten – ja, ein weiteres Spiel!“

Back 4 Blood wird aber weiterhin funktionieren, sagte Turtle Rock. Das Spiel ist derzeit auf PlayStation Plus Extra- und Premium-Tarifen und als Teil des Xbox Game Pass verfügbar. Der Titel erschien im Oktober 2021 und erhielt nach der Veröffentlichung drei Erweiterungen. Die letzte große Erweiterung des Spiels, Children of the Worm, wurde letzten Sommer mit einer neuen Story-Kampagne, Charakter und mehr veröffentlicht. Die vorherige Erweiterung des Games, Tunnels of Terror, wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und enthielt zwei neue spielbare Charaktere. Es werden wohl die letzten neuen Figuren bleiben – was haltet ihr von dieser Entscheidung von Turtle Rock Studios?