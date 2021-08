AWAY: The Survival Series kommt Ende September 2021

AWAY: The Survival Series (wir berichteten bereits) hat einen Releasetrailer und somit auch ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Lest hier mehr!

Das Spiel wird am 28. September digital für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Steam, und am 1. Oktober physisch für PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Eine Xbox One-Version von AWAY: The Survival Series ist ebenfalls geplant, hat von Breaking Walls aber noch kein Veröffentlichungsdatum erhalten. Inspiriert von Naturdokumentationen ist AWAY: The Survival Series ein Third-Person-Abenteuerspiel, das uns auf die atemberaubende Reise eines Gleitbeutlers in die Wildnis mitnimmt.

Über AWAY

Während katastrophale Stürme auf dem Planeten niederschlagen, müsst ihr auf der Suche nach sichereren Ländern durch riesige Umgebungen reisen. Von den mächtigen Baumwipfeln bis zum Waldboden taucht ihr ein in die Natur, während ihr eine lebendige Welt voller Leben erkundet. Aber hüten Sie euch vor den Gefahren, die auf eurer Reise warten. Ihr müsst schwingen, springen, jagen, kämpfen, flüchten und mehr.

“AWAY war in den letzten Jahren ein Leidenschaftsprojekt von uns, und wir freuen uns so sehr, es endlich mit der Welt teilen zu können”, sagte Breaking Walls-Mitbegründer und Kreativdirektor Laurent Bernier in einer Pressemitteilung. “Wir sind alle Umweltbegeisterte bei Breaking Walls, also wollten wir ein Erlebnis schaffen, das unsere Liebe zur Natur und zu den Tieren mit den zugänglichen Freuden eines Erkundungsspiels verbindet. AWAY ist eine einzigartige Verschmelzung dieser getrennten Leidenschaften zu einem einzigartigen, zusammenhängenden Ganzen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es selbst erleben.” Hier der Trailer für euch!