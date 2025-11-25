Avatar: From the Ashes DLC – Neues Gameplay zeigt viele hoffnungsvolle Verbesserungen

Mit Avatar: From the Ashes erscheint am 19. Dezember eine weitere riesige Story-Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora – zeitgleich mit dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash. Die Expansion setzt nach der Hauptkampagne an, soll eine intensivere, emotional getriebene Handlung erzählen. Außerdem unterstütz es das komplett neue Third-Person-Gameplay – genau das was sich alle Fans schon seit Beginn gewünscht haben.

Ein verbranntes Pandora

In Avatar From the Ashes spielen Fans erstmals den Na’vi-Krieger So’lek, der nach einem brutalen Überfall im Westlichen Grenzgebiet schwer verletzt erwacht. Seine Familie ist verstreut, sein Heimatland verwüstet. Getrieben von Schmerz und Rache tritt er eine Mission an, die ihn an die Grenzen führt – sowohl emotional als auch kämpferisch.

Die neue Bedrohung kommt aus den eigenen Reihen: dem Asche-Clan, einem erbarmungslosen Na’vi-Stamm, der sich mit der RDA verbündet hat. Uns erwarten nun intensive Gefechte gegen ascherne Na’vi sowie ganz neue brutale Robo-Hunde namens „Hellhounds“.

Neuer Protagonist mit neuem Blickwinkel

Ein zentrales Highlight der Erweiterung ist das neue Third-Person-Gameplay, das speziell für So’lek entwickelt wurde. Es erweitert die Mobilität, verfeinert Kampfmechaniken und schafft mehr Übersicht im Gefecht. Schon vorab am 5. Dezember wird es das Third-Person-Update für das gesamte Hauptspiel kostenlos zur Verfügung stehen – inklusive New Game+.

Ein besonderes Feature der Erweiterung ist die enge Bindung zwischen So’lek und seinem Ikran Ìley. Wir können den geflügelten Begleiter nun direkt in Kämpfen rufen, Luft-Finisher ausführen und aus der Höhe Angriffe starten. Verbesserte Na’vi-Sinne, neue Fähigkeiten wie Slow-Motion-Zielen sowie das aufrüstbare Warrior-Senses-System sorgen außerdem für deutlich dynamischere und individuellere Spielweisen.

Mit der emotionalen Geschichte, den erweiterten Kampfmechaniken, dem separaten Third-Person-Modus und dem Hype neben dem Kinofilm, könnte Avatar: From the Ashes dem ganzen Avatar Abenteuer neues Leben einhauchen und viele einst enttäuschte Fans vielleicht doch noch glücklich machen. Macht euch selbst einen Eindruck im neuen Gameplay-Video: