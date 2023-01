Auto-Lauf-Spiel Ultimate Sackboy kommt für iOS und Android

Mach Platz, Run, Sackboy, Run! Denn mit Ultimate Sackboy kommt nun ein neuer Endlosrunner für iOS und Android. Lest hier mehr!

Mehr zu Ultimate Sackboy

Am 21. Februar 2023 ist es so weit, dann wird Ultimate Sackboy für iOS und Android weltweit erscheinen. Anscheinend nimmt der kleine niedliche Charakter aus dem PS5-Spiel an einer Art Olympiade teil und muss sich in verschiedenen Spielen beweisen. Das steht im Unterschied zu Run, Sackboy, Run aus dem Jahre 2014, wo man einfach nur von links nach rechts durch verschiedenste Umgebungen lief. Der Reiz an diesem Titel wird unbestritten jener sein, dass ihr eure Sack-Figur ganz nach euren Wünschen anpassen und individualisieren könnt. Hier zunächst mal der Trailer für euch: