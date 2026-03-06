Aus für Highguard, Game verbrennt binnen zwei Monaten

Highguard, der Live-Service-Multiplayer-Shooter, der bei den Game Awards 2025 angekündigt wurde, wird am 12. März eingestampft.

Bye, Highguard

Der Entwickler Wildlight Studios teilte mit, dass das Spiel zusammen mit den Details seines endgültigen Updates, zu denen ein neuer Charakter, eine Waffe und Fertigkeitsbäume gehören, auslaufen würde. „Heute teilen wir schwierige Nachrichten. Wir haben die Entscheidung getroffen, Highguard am 12. März dauerhaft zu schließen“, teilte die Wildlight Studios in einer Erklärung mit. „Seit dem Start sind mehr als zwei Millionen Spieler in die Welt von Highguard eingetreten. Sie haben Feedback geteilt, Inhalte erstellt, und viele haben an das geglaubt, was wir aufgebaut haben. Dafür sind wir zutiefst dankbar. Trotz der Leidenschaft und der harten Arbeit unseres Teams konnten wir keine Spielerbasis aufbauen, um das Spiel langfristig zu unterstützen.“

„Die Server bleiben bis zum 12. März online. Wir hoffen, dass Sie noch einmal mit uns einspringen, um Ihre Unterstützung zu zeigen und diese letzten großartigen Spiele zu erhalten, solange wir noch können.“ Wenn Highguard nächste Woche beendet wird, wird es insgesamt 46 Tage lang spielbar sein können. Das ist länger als die zwei Wochen, die Concord geschafft hat, aber brutal für ein Online-Multiplayer-Spiel, das sich noch in einer aktiven Entwicklung befand. Wildlight Studios hat einige ihrer Mitarbeiter nicht lange nach dem Release von Highguard entlassen, aber ein kleineres Team von Entwicklern unterstützt das Spiel seitdem mit neuen Inhalten und fügt Dinge wie einen „5v5-Raid-Modus“ und das aktuelle allerletzte Update hinzu.