Auf dem Weg zur Besserung: Battlefield 2042 bekommt Update 9.2.1

Die Entwickler von Battlefield 2042 haben kürzlich die Patch-Notizen für Update 9.2.1 enthüllt, das einige Aspekte des beliebten Ego-Shooters korrigiert.

Zum Battlefield 2042-Update

Während das neue Battlefield 2042 keine neuen Inhalte für Spieler bringt, ist dies immer noch ein wichtiger Patch, da er das Spiel weiterhin verbessert. Der Titel wurde von DICE entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht und im November 2021 veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen Teilen der Serie hatte das Game keine Einzelspieler-Kampagne, aber zumindest Cross-Play-Unterstützung, etwas, das das Franchise vor diesem Spiel nicht hatte. Kurz nach der Einführung wurde der Titel aufgrund technischer Probleme ziemlich gemischt aufgenommen und erfüllte die Verkaufserwartungen von EA nicht. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch immer beliebter. Letzten Monat übertraf Battlefield 2042 sogar Call of Duty in seiner gleichzeitigen Steam-Spielerzahl für einen bestimmten Zeitraum, mit über 74.000 Spielern gegenüber 70.000 Spielern von Activisions Shooter. Da Battlefield 2042 nun wieder in der Gunst steigt, haben seine Entwickler die Patch-Notizen für Update 9.2.1 veröffentlicht, das ab heute verfügbar sein wird. Die meisten Änderungen sind Fehlerbehebungen, darunter mehrere Probleme im Zusammenhang mit der neuen Lynx Sniper Rifle-Waffe und einem Balance-Pass für die SWS-10.

Der Patch hat auch einige Probleme behoben, bei denen die Spielerhintergründe „Check Always Your Rear“ und „Teamwork Makes the Dream Work“ versehentlich vertauscht wurden. Darüber hinaus ist die Erneuerung zur Team-Deathmatch-Playlist zurückgekehrt. Schließlich haben die Entwickler auch Probleme mit wöchentlichen Missionen und der Tier Skip-Funktion behoben. Dieser neueste Patch folgt auf das Update 9.2.0 für Battlefield 2042, das im August veröffentlicht wurde. Das Update fügte dem Spiel die ikonische Iwo Jima-Karte hinzu, die in anderen Einträgen wie Battlefield 1942, Battlefield 1943 und Battlefield 5 zu sehen war. Dazu gehörten auch einige neue Waffen, wie das KFS2000 Assault Rifle, das Lynx Sniper Rifle sowie die A10 Warthog und SU-25TM Frogfoot Fahrzeuge. Laut früheren Leaks wird erwartet, dass Update 9.20 das letzte große Update für Battlefield 2042 vor der Veröffentlichung von Battlefield 6 sein wird. Battlefield 6 (zu den PC-Anforderungen) wird am 10. Oktober 2025 veröffentlicht und wird voraussichtlich eines der beliebtesten FPS-Spiele dieses Jahres sein, und daher wird es wohl nicht mehr regelmäßig neue Inhalte für den Vorgängertitel geben. Der Lauf der Zeit!