PC-Anforderungen von Battlefield 6: Das muss euer PC können

Die Mindestanforderungen für Battlefield 6 sind definitiv überschaubar, und auch der „Empfohlen“-Level ist okay! Mehr Infos zum Game haben wir an dieser Stelle für euch.

Über die PC-Specs von Battlefield 6

Wenn ihr die sechs Jahre alte RTX 2060 mit einem i5-8400-Prozessor und mindestens 16 GB RAM besitzt – was heutzutage im Grunde schon der unterste Standard ist – dann könnt ihr Battlefield 6 spielen, oder so sagt EA zumindest. Überraschender sind die empfohlenen Spezifikationen: Obwohl sie nicht angeben, welche Auflösung und Bildrate wir mit dieser Konfiguration erwarten können, scheint es, dass wir Battlefield 6 so genießen können, wie es vom Team gewünscht ist, wenn ihr eine RTX 3060Ti / RX 6700-XT und einen i7-10700 / Ryzen 7 3700X habt. Sogar der Speicherbedarf ist nach modernen Blockbuster-Standards ziemlich gering: Das Minimum ist 55 GB und das Maximum ist 80 GB. Aufgrund des Unterschieds hier ist es möglich, dass Sie Multiplayer, die Kampagne und das Battlefield-Portal separat installieren können, aber das ist so oder so eigentlich mehr als überschaubar.

Für diejenigen, die Battlefield 6 auf Steam Deck spielen wollen, gibt es leider „keine dedizierte Unterstützung“, vermutlich weil das Anti-Cheat-System von EA nicht gut mit SteamOS spielen wird. Allerdings wird es wahrscheinlich einfach sein, den Titel auf einem Windows-basierten Handheld zu spielen. Die folgenden Systemanforderungen sind auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels veröffentlicht.

Die Mindestanforderungen

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 55 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen