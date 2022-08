Auch Planet of Lana wird erst 2023 erscheinen

Planet of Lana wurde erstmals auf der E3 2021 mit einem Releasezeitraum für 2022 angekündigt. Das Spiel stellt das junge Mädchen Lana vor. Sie und ihr katzenartiger Begleiter Mui haben es sich zur Aufgabe gemacht, gewaltfrei für Frieden zu sorgen. Der Planet ist von Robotern und anderen Kreaturen besetzt, und alles soll hier so ruhig wie nur möglich ablaufen. Das Entwicklerstudio namens Wishfully Studios möchte, dass dieser filmische Puzzle-Plattformer viel Aufsehen erregt und hat daher angekündigt, dass es die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2023 verschiebt.

Wie immer heißt es, dass es um die Gesundheit des Teams geht. Das ist eine noble Einstellung, und wie üblich bedankt sich das Studio für die Geduld der wartenden Spieler:innen. Allerdings gibt es auch ein Zuckerl, denn wir kommen trotzdem an ein bisschen Substanz. Planet of Lana wird nächste Woche auf der gamescom 2022 spielbar sein, so dass die Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, aus erster Hand zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Der Titel soll auf Xbox-Konsolen (einschließlich Game Pass) und PC veröffentlicht werden. Einen Trailer zum Spiel gibt’s gleich hier!