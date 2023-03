Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 1 ab sofort auf Crunchyroll verfügbar

Es ist der Anfang vom Ende! Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 1 ist nun weltweit auf Crunchyroll in über 200 Ländern und Gebieten verfügbar. Es ist die erste Hälfte des Serienfinales des internationalen Anime-Phänomens, das im Herbst sein episches Ende findet.

Was erwartet euch im Special?

Eren hat das Erdrumoren aktiviert, um die Welt auszulöschen. Unzählige Titanen haben mit dem Angriff begonnen und marschieren los, um alles platt zu machen, was sich ihnen in den Weg stellt. Diejenigen, die noch übrig sind – Mikasa, Armin, Jean, Conny, Hanji, Reiner, Annie, Pieck und ein schwer verwundeter Levi – nehmen den letzten Kampf auf, um Eren aufzuhalten.