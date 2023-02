Attack on Titan Final Season Part 2 erscheint am 24. März auf DVD und Blu-ray

Nachdem Marleys Armee einen Überraschungsangriff gestartet hat, stehen sich Eren und Reiner erneut in ihrer Titanenform gegenüber. Als ihnen dämmert, dass das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht, müssen sich auch Armin und Mikasa fragen, ob sie Eren, der die Macht des Urtitanen und die Walze entfesseln will, weiter unterstützen sollten. Denn wie weit würde ihr Freund tatsächlich gehen, um Paradis und alle, die er liebt, zu beschützen?

Crunchyroll verkündete nun feierlich, dass Attack on Titan Final Season Part 2 ab 24.3.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich sein wird. Damit kommen wir dem Ende der Saga wieder ein gewaltiges Stück näher.

Attack on Titan Final Season Part 2 erscheint am 24. März auf DVD und Blu-ray als Limited Edition mit Sammelbox mit einem Booklet, einem Poster, sowie dem Clean Opening und Ending als Extras. Die Final Season wird übrigens fortlaufend nummeriert, sodass die Disc in der Sammelbox mit Volume 3 beziffert ist.