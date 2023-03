Atomic Heart Test:

Frankensteins Monster (made in Russland)?

Grundprämisse

Wie ihr bereits dem Launch-Trailer oben entnehmen könnt, platziert uns Entwickler Mundfish in einer utopischen Sowjetunion der fünfziger Jahre. Die UDSSR hat zwar wie auch in der Realität den zweiten Weltkrieg (mit)gewonnen, geht anders als in der Wirklichkeit viel gestärkter aus diesem hervor. Der Grund dafür ist ein von Dr. Dmitry Sechenow gefundenes Polymer, welches in der Folge genutzt wurde um den technischen Fortschritt in der Sowjetunion auf eine neue Ebene zu heben. Durchbrüche in der Gentechnik, hochentwickelte Roboter oder die bemannte Raumfahrt bereits in den Fünfzigern (und damit weit vor den Amerikanern) bis hin zur Kolonialisierung der Planeten unseres Sonnensystems – all das aufgrund der Entdeckung des Polymers.

In der Welt von Atomic Heart ist Dr. Sechenow daher ein Volksheld. Zu Beginn des Spiels stehen wir kurz vor dem Go-Live seines nächsten großen Durchbruchs: des Kollektiv 2.0. Eine Verbindung zwischen KI-gesteuertem Computernetzwerk und allen Bürgern der Sowjetunion. Eine neue Sprache oder Klavierspielen innerhalb von Sekunden lernen? Nach der Scharfschaltung von Kollektiv 2.0 alles kein Problem mehr. Kurz vor diesem historischen Punkt der Geschichte wird unser Hauptcharakter Sergey Nechayev – ein Kriegsveteran der UDSSR mit Codename P-3 – zu seinem Vorgesetzten, ebenjenem Sechenow zitiert. Wir steigen an einem Zeitpunkt ins Spiel ein, wo die Feierlichkeiten inklusive Parade für Kollektiv 2.0 bereits voll im Gange sind.

Ähnlich wie in Bioshock Infinite bei der erstmaligen Betretung von Columbia streifen wir erstmal vollkommen unberührt von sonstigem Gameplay durch die Straßen um die technischen Wunder der Sowjetunion zu bestaunen. Diese Passage ist erstaunlich gut gelungen. Nicht nur, dass hier ob der Hommage und der friedlichen Atmosphäre erstmalig ein nostalgisches Feeling an den vormals genannten Shooter-Klassiker aufkommt. Durch die vielen kleinen Stationen am Wegesrand werden wir auch direkt in eine authentische und glaubhafte Welt gezogen. Wir kommen etwa an einem Denkmal für einige der historischen Ereignisse vorbei, welche uns auf diesem Weg näher gebracht werden.

Dabei betritt auch beiläufig ein älterer Bürger gestützt von seinem Roboter-Diener die Szenerie, welcher sich an diese Zeit erinnert und an den Fortschritt, der seit dieser Zeit passiert ist. Ein Detail, welches eventuell beim schnellen durchschreiten dieses Abschnitts komplett vorüber geht, aber im Zusammenspiel mit all den anderen Faktoren ein sehr konkretes Bild dieser Welt zeichnet. Ich habe mir für diesen Abschnitt über eine Stunde Zeit genommen und so kam ich erst relativ spät nach Spieleinstieg im pompösen Showroom unseres Herrn an um unseren heiß erwarteten Auftrag entgegen zu nehmen. Der Befehl lautet nun Viktor Petwow, einen Abtrünnigen genialen Wissenschaftlern zu finden, der das ganze Kollektiv 2.0-Vorhaben vereiteln will.

Natürlich schreiten wir ohne mit der Wimper zu zucken zur Tat, um diesen Befehl auch pflichtbewusst auszuführen. Schließlich ist Sechenow für uns als Protagonisten auch so etwas wie eine Art Vaterfigur. Im Wawilow-Komplex – dem Aufenthaltsort von Petrow – angekommen, werden wir jedoch bereits mit den Auswüchsen von dessen Verrat konfrontiert. Petrow hat nämlich sämtliche, eigentlich friedlichen Haushaltsroboter in den Kampfmodus versetzt. Diese laufen nun im gesamten Komplex Amok und stellen sich uns bei unserer Suche nach dem Wissenschaftler in den Weg.

Es beginnt nun ein Spießrutenlauf, welcher uns zuallererst einmal den linear aufgebauten, unterirdischen Wawilow-Komplex erkunden lässt. Dieser ist erst einmal dazu da, um uns die grundlegenden Gameplay-Mechaniken näher zu bringen. Nach einiger Zeit kehren wir allerdings wieder an die Oberfläche zurück. An dieser Stelle öffnet sich für uns eine halb-offene Welt, in der wir neben dem Abklappern der Hauptstory-Orte noch allerlei weitere Nebenschauplätze erkunden können. Werden wir in der Lage sein, Petrow und seine wildgewordenen Roboter zu stoppen?

Es entfaltet sich mit Fortdauer der Handlung eine Geschichte mit zahlreichen Wendungen und Plottwists. Gedächtnisverlust in Kombination mit einer Vaterfigur kommt euch doch sicherlich etwas vertraut vor oder? Wahrscheinlich spielt später im Game noch ein emotionaler Verrat eine gewichtige Rolle im Treiben…