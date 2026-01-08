ASUS und XREAL bringen Gaming-AR-Brille ROG XREAL R1

AR-Brillen sind nette Monitore, sind jedoch oft nichts für Gaming. ASUS und XREAL (auch anderweitig bereits in den Nachrichten) bringen daher die ROG XREAL R1 AR-Brille!

Zur ROG XREAL R1

Aus dem Gaming-Grund haben ASUS und XREAL auf der CES 2026 zusammengearbeitet, um eine Brille mit zwei sehr wichtigen Funktionen herzustellen, die man normalerweise nicht von Konkurrenten bekommt. Die neue ROG XREAL R1 AR-Brille (hier geht’s zur ROG-Website) basiert auf der bestehenden XREAL One Pro, so dass sie natürlich viele der gleichen Komponenten und Spezifikationen teilen, darunter zwei Micro-OLED-Displays mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 pro Auge, drei Freiheitsgrade (nativ), 700-Nits-Spitzenhelligkeit, 57-Grad-FOV und eingebauten Lautsprechern, die von Bose abgestimmt wurden. Der große Unterschied zu den R1s besteht jedoch darin, dass die Zusammenarbeit von ASUS und XREAL bis zu 240 Hz anstatt wie üblich 120 Hz erreicht. Die andere große Ergänzung ist das mitgelieferte ROG Control Dock des R1.

Das scheint ersten Berichten nach nämlich etwas besser für den Heimgebrauch geeignet zu sein und insgesamt praktischer. Es ist als einfacher Hub mit zwei HDMI 2.0-Buchsen, einem DisplayPort 1.4-Anschluss und ein paar USB-C-Steckplätzen (einer für den Strom) konzipiert, so dass ihr mit Tippen schnell zwischen mehreren Systemen wie eurem Desktop und eurer Konsole wechseln können. Allerdings: Je nach Situation braucht ihr das Dock möglicherweise nicht einmal, da die R1s auch mit kompatiblen PCs oder Gaming-Handhelds wie dem ROG Ally X und dem ROG Xbox Ally X verbunden werden können, direkt über USB-C. Leider haben ASUS und XREAL noch keine offiziellen Preise oder ein Erscheinungsdatum für die R1s bekannt gegeben, aber hoffentlich kosten sie nicht zu viel mehr als die XREAL One Pro, die derzeit für 649 US-Dollar verkauft werden.