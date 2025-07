Astro Bot: Finales Update bringt Final Fantasy-Charaktere ins Spiel

Das aktuellste kostenlose Astro Bot-Update hat einige der am meisten gewünschten Cameos hinzugefügt, die das Spiel bisher gesehen hat.

Bye, Astro Bot?

Ja, dieses Spiel hat seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr eine unglaubliche Menge an kostenloser Unterstützung durch Team Asobi erhalten, und wenn dies das letzte große Update ist, das sie dafür veröffentlichen, wird es zumindest mit einem Knall enden. Das aktuellste Update fügt fünf neue Vicious Void Galaxy-Stufen hinzu, die das Spiel auf über 90 Level bringen, zusammen mit fünf neuen VIP Bot-Cameos. Wir wussten bereits, dass einer von ihnen Atsu aus dem kommenden Ghost of Yotei sein würde. Sie ist jedoch nicht der einzige große Name, der nun im Spiel vorkommt. Die Stufe Twin-Frog Trouble wird uns Serge von Chrono Cross bringen; in Suck It Up finden wir NieR: Automatas 2B; Handheld Havoc wird uns Atsu freischalten; und bezüglich Final Fantasy VII wird die Stufe High Inflation es uns (endlich?) ermöglichen, Cloud Strife freizuschalten.

Darüber hinaus wird das Abschließen dieser vier Phasen eine letzte Stufe namens Megamix Mastery freischalten. Wenn wir die Stufe schaffen, wird es nicht nur Sephiroth freischalten, sondern den Fans auch eine „Danke fürs Spielen“-Nachricht angezeigt, was darauf hindeutet, dass diese neuen Stufen die letzten Ergänzungen zu Astro Bot sein könnten. Insbesondere Cloud und Sephiroth sind offensichtlich eine sehr große Sache, da die ersten und wahrscheinlich einzigen Charaktere aus der historisch PlayStation-zentrierten Final Fantasy-Serie zu dieser Feier der Geschichte und Gegenwart der Konsolen hinzugefügt werden, und die am meisten nachgefragten Ergänzungen zum Spiel – mit großem Abstand. Astro Bot gehört mitunter zu den besten Spielen der letzten Jahre – in unserem Test waren wir nichts weniger als begeistert. Und ihr so?