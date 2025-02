Astro Bot bekommt PS5 Pro-Update und fünf weitere Level

PlayStations Astro Bot bekommt ab sofort fünf weitere neue Level sowie einen PlayStation 5 Pro-Patch, wie der Entwickler Team Asobi bekannt gab.

Astro Bot wird eine Challenge

Die fünf herausfordernden Level werden in der neuen Vicious Void Galaxy erscheinen, wobei eine jede Woche ab sofort veröffentlicht wird. Diese fünf Stages werden wöchentlich wie folgt veröffentlicht:

13. Februar: Tick-Tock Shock

20. Februar: Thrust or Bust

27. Februar: Cock-A-Doodle-Doom

6. März: Hard to Bear

13. März: Armored Hardcore

Neben den neuen Levels wird auch ein PS5 Pro-Patch veröffentlicht, die laut Team Asobi „eine konstante beste Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde“ bietet. „Sie haben vielleicht bemerkt, dass ein, aber unveröffentlichtes Level von Astro Bot am 18. Januar beim PlayStation XP-Turnierfinale in London, England, vorgestellt wurde“, schrieb Kreativdirektor Nicolas Doucent. „Genau dieses Level, zusammen mit 4 zusätzlichen, wird Ihnen ab heute in der brandneuen Vicious Void Galaxy auf Sie zukommen.“

„Im Gegensatz zu unserem letzten Update Winter Wonder, das ein Spaziergang durch den Weihnachtspark war, bietet dieses neue Update härtere Levels, um Ihre Sprungfähigkeiten zu testen. Jedes Level wird mit einem brandneuen Spezialbot zur Rettung geliefert, der im Time Attack-Modus mit Online-Ranglisten wiederholt werden kann. Um auf diese zugreifen zu können, müssen Sie das Hauptspiel abgeschlossen haben. Schärfen Sie diese Fähigkeiten also noch einmal und lassen Sie uns die Rettung machen.“