Assassin’s Creed Valhalla Story Trailer

Der Story Trailer bietet einen Einblick in Eivors Wikinger Saga, hin- und hergerissen zwischen Verpflichtungen gegenüber Bruder Sigurd und der persönlichen Suche nach Ruhm und Erfüllung. Durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen aus Norwegen vertrieben, muss sich Eivors Klan in den Königreichen Englands eine neue Zukunft aufbauen. Auf dieser Reise wird Eivor auf die Verborgenen stoßen und mächtigen Persönlichkeiten begegnen, darunter sächsische Könige und die kriegstreibenden Söhne Ragnar Lothbroks, sowie einer mysteriösen, wachsenden Bedrohung, die Englands Schicksal bestimmen könnte. Die Animationen und Charakter-Modelle wurden scheinbar ein wenig überarbeitet. Die Kritik an dem vor zwei Monaten veröffentlichten Gameplay ist wohl durchgedrungen, trotzdem finde ich, dass angesprochene Bereiche nicht dem aktuellen Standard anderer Spiele entsprechen.