Assassin’s Creed Valhalla Gameplay-Video & Release-Termin offiziell enthüllt

Im Zuge der Ubisoft Forward gestern Nacht enthüllte Ubisoft nun endlich offiziell das erste Assassin’s Creed Valhalla Gameplay und den Releasetermin. Beides war jetzt keine ganz große Überraschung, da im Vorfeld zum Event schon Gerüchte und Leaks zu beiden verbreitet wurden. Dennoch, genießt den ersten offiziellen Gameplay-Blick auf das kommende Assassin’s Creed.

Im Gameplay-Trailer wurden die neue Features vorgestellt, wie der beidhändige Kampf, Raubzüge, Plünderungen und Aktivitäten in der offenen Spielwelt. Raubzüge sind actionreiche und brutale Ereignisse, in denen ihr dank des neuen intuitiven Kampfsystems eure FeindInnen in Wikinger-Manier besiegen können. Eivor ist in der Lage gleichzeitig zwei Äxte, Schwerter und sogar Schilde zu führen und kämpft gegen die bisher größte Gegnervielfalt, die es jemals in einem Assassin’s Creed gab. Darüber hinaus kehrt die versteckte Klinge zurück. Mit dieser kann Eivor Feinde lautlos und mit tödlicher Präzision ausschalten.

Assassin’s Creed Valhalla Gameplay-Trailer