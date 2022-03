Elden Ring Tagebuch Eintrag 2 – der Weg ans Licht

Am 25. Februar begann ich als Befleckter eine Reise in das Zwischenland. Wie es mir dabei ergangen ist erfahrt ihr in meinem Elden Ring Tagebuch. Im allerersten Eintrag widmeten wir uns im Detail der Charakter-Erstellung. Bestens gerüstet geht es nun aber hinaus in die vom japanischen Entwicklerstudio From Software geschaffene offene Welt. Zumindest dachte ich das. Denn Elden Ring ist – obgleich an einigen Stellen doch einsteigerfreundlich – ein Souls-Game durch und durch. Auf meiner Erkundungstour durch das Startgebiet Limgrave erlebte ich eine Reihe wunderbarer Abenteuer. Nicht alle davon gingen gut für mich aus. Aber lest am Besten selbst, wie es mir ergangen ist. Eines muss an dieser Stelle jedoch noch gesagt werden: falls ihr vorhabt das Game selbst noch zu spielen, solltet ihr an späterer Stelle zu diesem Beitrag zurückkehren. In den Tagebuch-Einträgen werden nämlich sämtliche Ereignisse und Erfahrungen meinerseits ungefiltert geteilt – und dabei wird natürlich auch vollumfänglich gespoilert.

Elden Ring Tagebuch Eintrag Nr. 2 – der Weg ans Licht From Softwares Statement Hidetaka Miyazaki gilt spätestens seit Bloodborne von 2014 als der Mastermind hinter einem der prägendsten Genres der letzten 10 Jahre. Er und sein Team wagten sich mit Elden Ring nun gänzlich neuen Weiten zu – der von vielen gehassten und dennoch allseits beliebten offenen Welt. Und soviel sei an dieser Stelle schon einmal vorne weggenommen. From Softwares neuester Streich wischt gleich im ersten Anlauf mit deinem Lieblings-Open-World den Boden auf. Egal ob das ein The Elder Scrolls V: Skyrim ist, ein Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima oder gar ein The Witcher 3: Wild Hunt – sie alle erreichen nicht im Ansatz die Faszination, welche die Zwischenlande auf einen Abenteurer ausüben. Selbst der bei vielen Zockern inklusive mir inoffizielle Genre-Krösus The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann dem nun dargebotenen nicht das Wasser reichen. Warum das so ist, lege ich euch konkret anhand meiner Erlebnisse in Limgrave dar. Der Weg ans Licht Der rasche, vorprogrammierte Tod gehört in From Software-Spielen mittlerweile zum guten Ton. Bei aller zu erwartenden Zugänglichkeit hat sich dieser Umstand auch diesmal nicht verändert. Nach einem für Soulsborne-Verhältnisse ungemein aussagekräftigem Intro starte ich inmitten einer kleinen Kapelle, erbaut auf messerscharfen Klippen. Der Boden ist gepflastert mit den leuchtenden Nachrichten der zahlreichen Spieler vor mir, welche allesamt ihrer Vorfreude Ausdruck verleihen wollten. “Wie ein Traum …”. Es ist jedoch ruhig, zu ruhig. Und natürlich werde ich nach der Überquerung der ersten Hängebrücke sofort von einer überdimmensionalen Spinne samt Schild und Schwert komplett aufgeschlitzt. Das schöne Gesicht im Charakter-Editor ganz umsonst zusammengestellt? Aber nein, ich bin an dieser Stelle natürlich nicht endgültig tot. Wie bereits in den Games zuvor will uns Miyazaki mit dieser wiederkehrenden Lehrstunde gleich zum Start eines mit auf den Weg geben – der Tod ist ein ständiger Begleiter in seinen Spielen und gehört dazu wie das Amen im Gebet. Ich erwache also in einer Höhle erneut. Nach einem kurzen Tutorial, welches für mich als alten Souls-Veteranen mit vielen Aha-Momenten verbunden war (“das ist also das Bonfire in Elden Ring?”, “ok, rechts unten ist meine Seelen-Anzeige, … ähm ich meine natürlich Runen”), geht es auch gleich hinaus an die Oberfläche und hinein ins Licht. Wir stehen auf einer Anhöhe und blicken hinaus in die große Weite, welche sich kilometerweit vor uns ausbreitet. Limgrave. Und dahinter, ragt der goldene Erdenbaum majestätisch auf.