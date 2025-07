Assassin’s Creed: Netflix-Serie wird Realität

Die eingesessene und altehrwürdige Videospielserie Assassin’s Creed wird eine Live-Action-TV-Serie erhalten. Netflix gibt nun Vollgas!

Über Assassin’s Creed

Sowohl Variety als auch The Hollywood Reporter berichten, dass Netflix die Serie nach Jahren der Entwicklungshölle grünes Licht gegeben hat; die Absicht, die Serie zu produzieren, wurde schon 2020 angekündigt. Die Serie hatte mehrere Kreativteams durchlaufen, noch bevor sie grünes Licht erhielt, aber Netflix entschied sich für zwei Co-Showrunner. Roberto Patino, Autor von FX’s Sons of Anarchy und HBOs Westworld, wird sich David Wiener anschließen, der die Halo-TV-Serie von Paramount+ sowie Fear the Walking Dead leitete. Die beiden gaben eine gemeinsame Erklärung mit der Nachricht ab, dass die Show vorankommt: „Wir sind Fans von Assassin’s Creed seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2007. Jeden Tag, an dem wir an dieser Show arbeiten, kommen wir aufgeregt und voller Demut zu den Möglichkeiten, die Assassin’s Creed uns eröffnet. Unter dem Umfang, dem Spektakel, dem Parkour und dem Nervenkitzel verbirgt sich eine Basis für die wichtigste Art von menschlicher Geschichte – über Menschen, die nach einem Zweck suchen und mit Fragen der Identität, des Schicksals und des Glaubens zu kämpfen haben. Es geht um Macht und Gewalt und Sex und Gier und Rache.“

„Aber vor allem ist dies eine Show über den Wert der menschlichen Verbindung, über Kulturen hinweg und im Zeitreit. Und es geht darum, was wir als Spezies zu verlieren haben, wenn diese Verbindungen brechen. Wir haben ein großartiges Team hinter uns mit den Leuten von Ubisoft und unseren Champions bei Netflix, und wir sind entschlossen, etwas Unbestreitbares für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen.“ Über die Serie sind nicht viele Details bekannt, abgesehen von dem Offensichtlichen: Wie die Spiele wird sie einem Schattenkrieg zwischen den rivalisierenden Templer- und Assassinen-Fraktionen folgen, die über Jahrhunderte und Kulturen hinweg kämpften. Dabei werden die Figuren in das genetische Gedächtnis eintauchen, um das Leben der Vorfahren zu erleben, die eine entscheidende Rolle im Krieg spielten. Es gibt derzeit noch keine öffentlichen Details über Charaktere oder Casting. Es gab 2016 eine Verfilmung der Serie mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, die ein bescheidener Erfolg war, aber es ist unklar, ob die TV-Serie irgendwie daran angelehnt sein wird – es scheint zweifelhaft. Wir bleiben also gespannt, ob es eine völlige Originalstory werden wird oder man sich auf eines der Spiele bezieht, was denkt ihr?